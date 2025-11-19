USPJEH U KUPU
VIDEO Vratila se sinergija Boysa i momčadi. Pogledajte kako svi zajedno slave nakon Karlovca
KARLOVAC - DINAMO 0-7 "Modri" su uvjerljivo slavili u Kupu protiv Karlovca i tako napravili korak prema izlasku iz krize. Bad Blue Boysi navijali su tijekom cijelog susreta, odradili i šou s bakljama, a onda i propisno pozdravili momčad. Ovaj put igrači nisu otišli, navijači nisu zviždali te se Karlovcem orilo 'Dinamo Zagreb' nakon dominacije protiv drugoligaša. Boysi i Dinamo okreću se HNL-u
