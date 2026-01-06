Obavijesti

MAJSTORIJA PETOM

VIDEO Vušković impresionira u Bundesligi. 'Vatreni' dobio još jedno priznanje. Pogledajte gol

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vušković impresionira u Bundesligi. 'Vatreni' dobio još jedno priznanje. Pogledajte gol
Foto: Christian Charisius/DPA

Luka Vušković nedavno se našao u centru pažnje kada je plemenitim potezom spasio život gostujućem igraču u utakmici protiv Eintrachta. Sada je dobio još jedno priznanje u Bundesligi, ono za gol godine 2025

Luka Vušković (18) nastavlja oduševljavati u dresu HSV-a u Bundesligi. Hrvatski reprezentativac nedavno je dobio nagradu Fairplay potez mjeseca kada je na utakmici između HSV-a i Eintrachta iz Frankfurta spasio život Rasmusu Kristensenu, a sada mu je stiglo još jedno priznanje. Njegov gol u utakmici protiv Werdera u 13. kolu (3:2) najprije je proglašen golom prosinca, a onda i golom 2025. godine u Bundesligi. 

U 75. minuti tog susreta, nakon ubačaja Fabija Viere Vušković se snašao u kaznenom prostoru i petom pospremio loptu u mrežu. 

Kako piše Bundesliga, od 940 golova postignutih u 306 utakmica u proteklih 12 mjeseci, uključujući 31 gol Harryja Kanea iz Bayerna, čitatelji su odlučili da je gol Luke Vuškovića najbolji gol godine. Sve golove možete pogledati OVDJE

