VIDEO Vušković impresionira u Bundesligi. 'Vatreni' dobio još jedno priznanje. Pogledajte gol

Luka Vušković (18) nastavlja oduševljavati u dresu HSV-a u Bundesligi. Hrvatski reprezentativac nedavno je dobio nagradu Fairplay potez mjeseca kada je na utakmici između HSV-a i Eintrachta iz Frankfurta spasio život Rasmusu Kristensenu, a sada mu je stiglo još jedno priznanje. Njegov gol u utakmici protiv Werdera u 13. kolu (3:2) najprije je proglašen golom prosinca, a onda i golom 2025. godine u Bundesligi.

U 75. minuti tog susreta, nakon ubačaja Fabija Viere Vušković se snašao u kaznenom prostoru i petom pospremio loptu u mrežu.

Kako piše Bundesliga, od 940 golova postignutih u 306 utakmica u proteklih 12 mjeseci, uključujući 31 gol Harryja Kanea iz Bayerna, čitatelji su odlučili da je gol Luke Vuškovića najbolji gol godine. Sve golove možete pogledati OVDJE.