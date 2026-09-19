Vušković odigrao cijeli susret, a njegov Brighton razbio prvaka Arsenal 3-0 i skočio na treće mjesto
PROTIV ARSENALA
VIDEO Vuškovićev Brighton slomio engleskog prvaka, Hrvat je odigrao svih 90 minuta
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Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković odigrao je čitav susret za Brighton and Hove Albion koji je u susretu 5. kola engleskog prvenstva svladao aktualnog prvaka Arsenal s visokih 3-0.
Gross (31) i Kostoulas (45) su udarcima izvan kaznenog prostora pogađali za 2-0 nakon prvih 45 minuta da bi Andres (57) glavom nakon kornera postavio konačni rezultat. Golove pogledajte OVDJE.
Brighton je ovom pobjedom skočio na treće mjesto sa 10 bodova, dva manje od drugog Arsenala i vodećeg Manchester Cityja.
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