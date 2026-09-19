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PROTIV ARSENALA

VIDEO Vuškovićev Brighton slomio engleskog prvaka, Hrvat je odigrao svih 90 minuta

Piše HINA,
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VIDEO Vuškovićev Brighton slomio engleskog prvaka, Hrvat je odigrao svih 90 minuta
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Foto: TONY O BRIEN
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Vušković odigrao cijeli susret, a njegov Brighton razbio prvaka Arsenal 3-0 i skočio na treće mjesto

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Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković odigrao je čitav susret za Brighton and Hove Albion koji je u susretu 5. kola engleskog prvenstva svladao aktualnog prvaka Arsenal s visokih 3-0.

Gross (31) i Kostoulas (45) su udarcima izvan kaznenog prostora pogađali za 2-0 nakon prvih 45 minuta da bi Andres (57) glavom nakon kornera postavio konačni rezultat. Golove pogledajte OVDJE.

Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal
Foto: TONY O BRIEN

Brighton je ovom pobjedom skočio na treće mjesto sa 10 bodova, dva manje od drugog Arsenala i vodećeg Manchester Cityja.

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