VIDEO Wembanyama briljirao, a onda je grozno pao i ozlijedio se

Foto: Daniel Dunn

Thunder razvalio Portland, Shai briljirao s 30 poena! San Antonio u drami porazio Knickse, Wembanyama ozlijeđen! Golden State slavio u Charlotteu, Curry zablistao! Drama u Milwaukeeju, McCollum heroj

Oklahoma City Thunder završio je 2025. pobjedom nad Portland Trail Blazersima 124-95, čime je osigurao svoj 29. trijumf sezone. Shai Gilgeous-Alexander, prošlogodišnji MVP, postigao je 30 koševa u samo 28 minuta, uz šest asistencija i četiri ukradene lopte. Postigao je devet poena neposredno prije poluvremena u seriji svoje momčadi 13-2, a Thunder je vodio 73-55 na poluvremenu. Sedam igrača postiglo je dvoznamenkasti broj poena, a Chet Holmgren dodao je 10 skokova uz 12 poena. Sidy Cissoko postigao je 19 poena za Portland.

Orlando Magic pobijedio je Indiana Pacerse 112-110 zahvaljujući kođšu Paola Banchera sedam sekundi prije kraja. Banchero je postigao 29 poena i 10 skokova, a pet drugih igrača Orlanda postiglo je 10 ili više koševa. S druge strane, Pascal Siakam je postigao 26 poena, tri manje od Bennedicta Mathurina.

Tijesno je bilo i u San Antoniju, gdje su domaći pobijedili New York Knickse 134-132. Kod domaćina je briljirao francuski centar Victor Wembanyama s double-doubleom - 31 košem i 13 skokova, dok je Julian Champagnie pogodio 11 od 17 trica i ukupno postigao rekordnih 36 poena. Wembanyama je također izazvao trenutak straha kada je u posljednjoj četvrtini šepajući izašao s terena, ali na kraju je sa suigračima na klupi proslavio tijesnu pobjedu. Čini se da ponovno ima problema s ozljedom koljena i morat će na liječničke preglede.

- Mislim da je to manji problem, ali naravno da ću sutra otići na pregled kako bih se uvjerio da je sve u redu - rekao je Francuz koji se nada da će biti spreman za utakmicu u petak u Indiani.

Jalen Brunson postigao je 29 koševa za New York Knickse, Miles McBride 21, a Karl-Anthony Towns i Jordan Clarkson svaki po 20.

Golden State Warriorsi uživali su u pobjedi od 134-125 kod Charlotte Hornetsa, a Stephen Curry postigao je 26 koševa za goste po povratku u svoj rodni Charlotte, dok su Brandon Podziemski i Jimmy Butler dodali po 19. Brandon Miller postigao je 33 koša za domaću momčad pred gotovo 20.000 gledatelja.

Atlanta je pobijedila Minnesotu 126-102, a Jalen Johnson postigao je 33 koša i prekinuo niz od sedam poraza. Anthony Edwards predvodio je goste s 30 koševa.

Donovan Mitchell postigao je 34 poena u pobjedi Clevelanda nad Phoenixom 129-113,  Isaac Okoro postigao je 24 koša u pobjedi Chicaga nad New Orleansom 134-118, a Denver je bio uspješan i bez Nikole Jokića, pobijedivši u Torontu 106-103. Jamal Murray postigao je 21 poen, a Peyton Watson 24. Brandon Ingram predvodio je domaću momčad s 30 koševa.

C.J. McCollum bio je junak utakmice u Milwaukeeju, postigavši ​​koš u posljednjoj sekundi za pobjedu Washingtona 114-113. Alex Starr i Bub Carrington postigli su po 20 koševa, dok je McCollum imao dva manje. Giannis Antetokounmpo postigao je 33 koša za Milwaukee.

NBA, rezultati

  • Charlotte - Golden State 125-132
  • Atlanta - Minnesota 126-102
  • Indiana - Orlando 110-112
  • Cleveland - Phoenix 129-113
  • Chicago - New Orleans 134-118
  • San Antonio - New York 134-132
  • Toronto - Denver 103-106
  • Milwaukee - Washington 113-114
  • Oklahoma City - Portland 124-95

