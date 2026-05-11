VIDEO Wembanyama kao u UFC kavezu. Laktom pogodio igrača Minnesote pa ga suci isključili

Ključni trenutak četvrte utakmice polufinala Zapadne konferencije dogodio se u drugoj četvrtini kada je zvijezda San Antonio Spursa, Victor Wembanyama, isključen zbog udarca laktom. Minnesota Timberwolvesi iskoristili su njegov izostanak, pobijedili 114-109 i izjednačili seriju na 2-2.

Sve se odigralo nepunih devet minuta prije kraja prvog poluvremena. Nakon promašene trice Spursa, Wembanyama je uhvatio napadački skok, no odmah su ga okružila dvojica igrača Minnesote, Naz Reid i Jaden McDaniels. Pod pritiskom i frustriran čvrstom igrom suparnika, Francuz je, dok je gledao preko ramena, zamahnuo desnim laktom i udario Reida izravno u vrat. Centar Timberwolvesa pao je na parket, a suci su odmah prekinuli igru.

Nakon pregledavanja snimke, tijekom kojeg je cijela dvorana u Minneapolisu skandirala "Izbacite ga!", suci su preinačili odluku iz običnog prekršaja u napadu u namjerni prekršaj druge razine (Flagrant 2), što automatski znači isključenje.

U trenutku objave odluke, kamere su uhvatile Wembanyamu kako se okreće prema suigraču Harrisonu Barnesu i pita ga: "Što to znači?". Nakon što mu je iskusni Barnes šapnuo objašnjenje, Francuz je s nevjericom pokazao prstom u sebe i ponovio: "Ja sam isključen?". Bio je to njegov prvi izlazak s utakmice u NBA karijeri.

Trener San Antonija Mitch Johnson nije odobravao potez svoje zvijezde, ali je oštro kritizirao suce jer smatraju da ga ne štite dovoljno od grube igre protivnika.

​- Količina fizikalnosti kojom ljudi igraju protiv njega je nevjerojatna. U nekom trenutku se moraš sam zaštititi. Gurali su ga, udarali, a on se nijednom nije požalio. Ako ga suci neće zaštititi, morat će on sam, i onda se nažalost dogode ovakve stvari - izjavio je Johnson, dodavši kako vjeruje da Wembanyama nije imao namjeru ozlijediti Reida te da bi dodatna suspenzija bila "smiješna".

Isključenje je očito promijenilo tijek utakmice. Minnesota je na krilima Anthonyja Edwardsa, koji je zabio 36 koševa (16 u zadnjoj četvrtini), došla do ključne pobjede. Udarac nije previše omeo Naza Reida, koji je završio utakmicu s 15 koševa i devet skokova. Peta utakmica serije igra se u utorak u San Antoniju, a NBA liga će u ponedjeljak odlučiti hoće li dodatno kazniti Wembanyamu.

*uz korištenje AI-a