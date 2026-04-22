DRUGA NOĆ DOIGRAVANJA

VIDEO Wembanyama pao na glavu, Spursi izgubili utakmicu

Piše Bruno Lukas,
Lakersi su potvrdili dominaciju nad Houstonom, Philadelphia je srušila Boston, a San Antonio ostao bez Wembanyame

LeBron James predvodio je Lakerse s 28 poena, osam skokova i sedam asistencija, a Luke Kennard dodao je 23 poena. Obrana L.A.-a držala je Houston ispod 100 poena uz 40,4 posto šuta. Unatoč kolapsu krajem druge četvrtine i naletu Rocketsa 12-0, Marcus Smart pogodio je ključnu tricu u četvrtoj četvrtini i zatvorio utakmicu. Treća utakmica igra se u Houstonu, gdje su Rocketsi ove sezone imali omjer 30-11. Kevin Durant je u drugoj utakmici izgubio devet lopti, a upitno je hoće li mu koljeno do petka biti dovoljno oporavljeno.

Spursi vode 2-0 protiv Portlanda, no zabrinuti su za Wembanyamu koji je udario bradu o pod i napustio teren s potresom mozga. Njegova dostupnost za treću utakmicu u petak u Portlandu sada je upitna. Prema pravilima NBA lige, igrač s potresom mozga ne smije se vratiti bez ograničenja najmanje 48 sati nakon ozljede. Portland ima razloga za optimizam.

VIDEO stravičnog pada pogledajte ovdje.

Novak V.J. Edgecombe srušio je Boston s 30 poena i 10 skokova i to šepajući s bolovima nakon pada. Tyrese Maxey dodao je 29 poena, a Philadelphia je pobijedila 111-97 i izjednačila seriju na 1-1. Edgecombe je prvi novak s takvim učinkom u doigravanju od Tima Duncana 1998. Boston je bio katastrofalan s tricama, pogodio je samo 13 od 47. Treća utakmica igra se u petak u Philadelphiji.

