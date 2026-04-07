VIDEO Wengerova revolucija već je u praksi! Pogledajte kako izgleda novo pravilo zaleđa

Na utakmici kanadske nogometne lige između Forgea i Ottawe, u kojoj je domaći Forge slavio s 2-0, dogodila se povijest. Svijet je prvi put u profesionalnom natjecanju vidio primjenu dviju velikih inovacija koje bi mogle zauvijek promijeniti nogomet: takozvano "Wengerovo pravilo" za zaleđe i jeftiniju alternativu VAR-u, nazvanu FVS (Football Video Support). Strijelci u pobjedi Forgea bili su Brian Wright i Ben Paton.

Pažnju diljem svijeta privukao je ključni trenutak s utakmice koji najbolje demonstrira učinak novog pravila. Na snimci se vidi kako napadač Ottawe prima loptu dok je jednim dijelom tijela ispred posljednjeg obrambenog igrača. U nastavku akcije ruši ga golman, a sudac, nakon pregleda snimke, dosuđuje kazneni udarac. Prema starim pravilima, situacija bi bila zaleđe, no novo pravilo donijelo je drastičnu promjenu.

Wengerova ideja za više golova

Glavna zvijezda večeri bila je "Ley Wenger" ili Wengerovo pravilo, nazvano po legendarnom treneru Arsèneu Wengeru koji se godinama zalagao za ovu promjenu. Prema novoj interpretaciji, igrač je u zaleđu samo ako je cijelim tijelom ispred pretposljednjeg igrača obrane. Dovoljno je da i najmanji dio tijela napadača, kojim se može igrati, bude u liniji s braničem i zaleđa nema.

Cilj ovog pravila je smanjiti broj marginalnih odluka o zaleđu koje su često frustrirale igrače i navijače te potaknuti napadački nogomet s više golova. U konkretnoj situaciji s utakmice, iako je napadač bio ramenom i glavom ispred braniča, njegove noge bile su u ravnini, što je bilo dovoljno da se igra nastavi, a prekršaj golmana rezultira penalom.

Osim novog pravila, utakmica je predstavila i FVS, jednostavniji sustav video provjere. Umjesto centralizirane VAR sobe, treneri dobivaju dvije "challenge" kartice po utakmici, slično kao u tenisu. Kada sumnjaju u sudačku odluku, koriste karticu, a glavni sudac zatim sam pregledava snimku na monitoru postavljenom uz teren. Primjenu novog VAR pravila možete pogledati na 1:37 minuta u videosnimci ispod...