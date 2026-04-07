NOGOMET BUDUĆNOSTI

VIDEO Wengerova revolucija već je u praksi! Pogledajte kako izgleda novo pravilo zaleđa

VIDEO Wengerova revolucija već je u praksi! Pogledajte kako izgleda novo pravilo zaleđa
Cilj ovog pravila je smanjiti broj marginalnih odluka o zaleđu koje su često frustrirale igrače i navijače te potaknuti napadački nogomet s više golova

Admiral

Na utakmici kanadske nogometne lige između Forgea i Ottawe, u kojoj je domaći Forge slavio s 2-0, dogodila se povijest. Svijet je prvi put u profesionalnom natjecanju vidio primjenu dviju velikih inovacija koje bi mogle zauvijek promijeniti nogomet: takozvano "Wengerovo pravilo" za zaleđe i jeftiniju alternativu VAR-u, nazvanu FVS (Football Video Support). Strijelci u pobjedi Forgea bili su Brian Wright i Ben Paton.

Pažnju diljem svijeta privukao je ključni trenutak s utakmice koji najbolje demonstrira učinak novog pravila. Na snimci se vidi kako napadač Ottawe prima loptu dok je jednim dijelom tijela ispred posljednjeg obrambenog igrača. U nastavku akcije ruši ga golman, a sudac, nakon pregleda snimke, dosuđuje kazneni udarac. Prema starim pravilima, situacija bi bila zaleđe, no novo pravilo donijelo je drastičnu promjenu.

Wengerova ideja za više golova

Glavna zvijezda večeri bila je "Ley Wenger" ili Wengerovo pravilo, nazvano po legendarnom treneru Arsèneu Wengeru koji se godinama zalagao za ovu promjenu. Prema novoj interpretaciji, igrač je u zaleđu samo ako je cijelim tijelom ispred pretposljednjeg igrača obrane. Dovoljno je da i najmanji dio tijela napadača, kojim se može igrati, bude u liniji s braničem i zaleđa nema.

Cilj ovog pravila je smanjiti broj marginalnih odluka o zaleđu koje su često frustrirale igrače i navijače te potaknuti napadački nogomet s više golova. U konkretnoj situaciji s utakmice, iako je napadač bio ramenom i glavom ispred braniča, njegove noge bile su u ravnini, što je bilo dovoljno da se igra nastavi, a prekršaj golmana rezultira penalom.

Osim novog pravila, utakmica je predstavila i FVS, jednostavniji sustav video provjere. Umjesto centralizirane VAR sobe, treneri dobivaju dvije "challenge" kartice po utakmici, slično kao u tenisu. Kada sumnjaju u sudačku odluku, koriste karticu, a glavni sudac zatim sam pregledava snimku na monitoru postavljenom uz teren. Primjenu novog VAR pravila možete pogledati na 1:37 minuta u videosnimci ispod...

*uz pomoć AI-ja

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati
ZAMAMNA DARIA

FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati

Sjećate se ovoga? Internet je u ljeto 2025. zabavio video trenera Šahtara Arde Turana koji se vrpoljio tijekom intervjua s prelijepom Darijom Bondar Savinom. Na Instagramu ju prati pola milijuna ljudi, radi za Šahtar, a udala se za nogometaša
VIDEO 'Ide Modrić, a nas četiri sami u obrani'. Pogledajte nevjerojatan dribling Hrvata!
MEĐU PETORICOM

VIDEO 'Ide Modrić, a nas četiri sami u obrani'. Pogledajte nevjerojatan dribling Hrvata!

Hrvatski veznjak stigao je u Milan prošlog ljeta, a ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio dva gola, uz tri asistencije

