UŽAS ZA SPURSE

VIDEO West Ham pobijedio, sad je Tottenham u zoni ispadanja

Piše HINA,
VIDEO West Ham pobijedio, sad je Tottenham u zoni ispadanja
Foto: Ian Walton

West Ham razbio Wolvse s 4-0! Dvostruki strijelci Mavropanos i Castellanos. Tottenham u zoni ispadanja, Wolvesi na dnu ljestvice

Nogometaši West Ham Uniteda pobijedili su Wolverhampton Wandererse s uvjerljivih 4-0 na londonskom Olimpijskom stadionu u prvoj utakmici 32. kola engleske Premier lige.

Premier League - West Ham United v Wolverhampton Wanderers
Foto: Ian Walton

Po dva pogotka za domaću momčad postigli su Konstantinos Mavropanos (42, 83) i Taty Castellanos (66, 68). Wolvesi su bili puno bolja momčad na terenu, a ova pobjeda najteže je sjela Tottenhamu koji je sada u zoni ispadanja.

West Ham je pobjedom došao do 32 boda i privremeno je izašao iz zone ispadanja u koju je gurnuo Tottenham Hotspur, koji ima dva boda manje, ali i utakmicu manje. Wolverhampton je na dnu sa 17 bodova i ubrzo će i matematički ostati bez izgleda za ostanak u Premier ligi.

