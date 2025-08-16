VIDEO Wolfsburg otvorio kup s devet komada, Majer priredio šou! Zabio i dvaput asistirao

Nogometaši Wolfsburga plasirali su se u drugo kolo DFB Pokala nakon što su na otvaranju njemačkog kupa deklasirali petoligaša SV Hemelingen, petoligaša koji je prvi put u povijesti nastupio u kupu.

Svjetla pozornice ukrao je Dženan Pejčinović hat-trickom, a zapaženu predstavu imao je i hrvatski reprezentativac Lovro Majer koji je u golijadi zabio jedan te asistirao za dva gola.

Majer je igrao točno sat vremena, u 60. minuti zamijenio ga je Svanberg. U vremenu dok je bio na terenu Wolfsburg je postigao četiri gola, Majer je sudjelovao kod tri.

Jedini kod kojeg nije bio je ujedno i prvi kada je Jenz u 13. minuti načeo mrežu petoligaša. Uslijedila je Majerova asistencija za Skov Olsena da bi u 39. minuti realizirao penal.

U 53. minuti asistirao je Pejčinoviću za prvi od njegova tri gola i potom izašao iz igre.

VIDEO: ASISTENCIJE I GOL LOVRE MAJERA