Obavijesti

Sport

Komentari 3
SJAJNA PREDSTAVA

VIDEO Wolfsburg otvorio kup s devet komada, Majer priredio šou! Zabio i dvaput asistirao

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Wolfsburg otvorio kup s devet komada, Majer priredio šou! Zabio i dvaput asistirao
Foto: R7154 Michael Titgemeyer

Majer je igrao točno sat vremena, u 60. minuti zamijenio ga je Svanberg. U vremenu dok je bio na terenu Wolfsburg je postigao četiri gola, hrvatski reprezentativac je sudjelovao kod tri

Nogometaši Wolfsburga plasirali su se u drugo kolo DFB Pokala nakon što su na otvaranju njemačkog kupa deklasirali petoligaša SV Hemelingen, petoligaša koji je prvi put u povijesti nastupio u kupu.

Svjetla pozornice ukrao je Dženan Pejčinović hat-trickom, a zapaženu predstavu imao je i hrvatski reprezentativac Lovro Majer koji je u golijadi zabio jedan te asistirao za dva gola.

Majer je igrao točno sat vremena, u 60. minuti zamijenio ga je Svanberg. U vremenu dok je bio na terenu Wolfsburg je postigao četiri gola, Majer je sudjelovao kod tri.

Jedini kod kojeg nije bio je ujedno i prvi kada je Jenz u 13. minuti načeo mrežu petoligaša. Uslijedila je Majerova asistencija za Skov Olsena da bi u 39. minuti realizirao penal.

U 53. minuti asistirao je Pejčinoviću za prvi od njegova tri gola i potom izašao iz igre.

VIDEO: ASISTENCIJE I GOL LOVRE MAJERA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025