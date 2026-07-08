Švicarska je ušla u četvrtfinale nakon drame protiv Kolumbije i penala 4-3, a Xhaka je mirno pogodio unatoč srpskoj zastavi na tribini koja je mnogima zazvučala kao provokacija
Granit Xhaka pucao je penal za prolaz Švicarske. Navijač ga je provocirao srpskom zastavom
Nogometaši Švicarske izborili su četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon dramatičnog okršaja s Kolumbijom. Europska reprezentacija prošla je dalje nakon izvođenja jedanaesteraca s rezultatom 4-3, a odlučila je četvrta serija, kada je Gregor Kobel obranio penal Cuchu Hernandezu.
Kapetan Granit Xhaka izveo je prvu seriju za Švicarsku i bio je precizan s bijele točke. Međutim, jedan detalj iz prijenosa privukao je pažnju. Naime, dok se Xhaka pripremao za penal, među navijačima Kolumbije pojavila se i zastava Srbije.
Jedan navijač počeo je mahati tom zastavom taman dok je kapetan Švicarske uzimao zalet, a neki su to protumačili kao pokušaj provokacije i način da povećaju pritisak Xhaki. Ipak, iskusni Xhaka (33) ostao je hladnokrvan i mirno je poentirao u mrežu. Podsjetimo, Xhaka i njegov brat Taulant rođeni su u Švicarskoj, a njihovi roditelji preselili su se is Podujeva u Basel 1990. godine.7
Xhaka, hijo de albanokosovares, y una bandera de Serbia en la grada 🇷🇸 pic.twitter.com/v6h2lrGa7r— Dutrismo-Sepusismo (@bashardelconce) July 7, 2026
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