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NIJE GA OMELO

Granit Xhaka pucao je penal za prolaz Švicarske. Navijač ga je provocirao srpskom zastavom

Piše Luka Tunjić,
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Granit Xhaka pucao je penal za prolaz Švicarske. Navijač ga je provocirao srpskom zastavom
Foto: screenshot/HRT
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Švicarska je ušla u četvrtfinale nakon drame protiv Kolumbije i penala 4-3, a Xhaka je mirno pogodio unatoč srpskoj zastavi na tribini koja je mnogima zazvučala kao provokacija

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Nogometaši Švicarske izborili su četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon dramatičnog okršaja s Kolumbijom. Europska reprezentacija prošla je dalje nakon izvođenja jedanaesteraca s rezultatom 4-3, a odlučila je četvrta serija, kada je Gregor Kobel obranio penal Cuchu Hernandezu.

Kapetan Granit Xhaka izveo je prvu seriju za Švicarsku i bio je precizan s bijele točke. Međutim, jedan detalj iz prijenosa privukao je pažnju. Naime, dok se Xhaka pripremao za penal, među navijačima Kolumbije pojavila se i zastava Srbije.

Jedan navijač počeo je mahati tom zastavom taman dok je kapetan Švicarske uzimao zalet, a neki su to protumačili kao pokušaj provokacije i način da povećaju pritisak Xhaki. Ipak, iskusni Xhaka (33) ostao je hladnokrvan i mirno je poentirao u mrežu. Podsjetimo, Xhaka i njegov brat Taulant rođeni su u Švicarskoj, a njihovi roditelji preselili su se is Podujeva u Basel 1990. godine.7

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