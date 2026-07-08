Granit Xhaka pucao je penal za prolaz Švicarske. Navijač ga je provocirao srpskom zastavom

Nogometaši Švicarske izborili su četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon dramatičnog okršaja s Kolumbijom. Europska reprezentacija prošla je dalje nakon izvođenja jedanaesteraca s rezultatom 4-3, a odlučila je četvrta serija, kada je Gregor Kobel obranio penal Cuchu Hernandezu.

Kapetan Granit Xhaka izveo je prvu seriju za Švicarsku i bio je precizan s bijele točke. Međutim, jedan detalj iz prijenosa privukao je pažnju. Naime, dok se Xhaka pripremao za penal, među navijačima Kolumbije pojavila se i zastava Srbije.

Jedan navijač počeo je mahati tom zastavom taman dok je kapetan Švicarske uzimao zalet, a neki su to protumačili kao pokušaj provokacije i način da povećaju pritisak Xhaki. Ipak, iskusni Xhaka (33) ostao je hladnokrvan i mirno je poentirao u mrežu. Podsjetimo, Xhaka i njegov brat Taulant rođeni su u Švicarskoj, a njihovi roditelji preselili su se is Podujeva u Basel 1990. godine.7