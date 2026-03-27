SLAVILI NA GRIPAMA

VIDEO Zadrani pomeli Splićane i ostavili ih pri začelju ABA lige

Zadar: Zadar i Split odigrali utakmicu play-outa AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U ogledu šestog kola play-out skupine regionalne ABA lige, u hrvatskom derbiju, košarkaši Zadra su kao gosti pobijedili Split 79-59 (17-18, 22-11, 22-16, 18-14). Zadrani su ovom pobjedom dodatno zakomplicirali situaciju na ljestvici Splićana koji su i dalje na dnu.

Nakon izjednačene prve četvrtine i 18-17 za domaćina poslije deset minuta, u drugoj dionici parketom su zagospodarili Zadrani. Stisnuli su u obrani te su sveli suparnika na samo 11 poena, a usporedno su do odmora pobjegli na 39-29. Nastavljena je dominacija Zadrana i u trećoj četvrtini u kojoj su otišli i na 16 poena razlike čime su ostavili Splićane sa sve manje vremena, ali i snage za preokret. Na startu zadnje dionice Zadar je poveo i 20 poena razlike čime je dvoboj i definitivno riješen.

U sastavu Zadra najbolji je bio Vladimir Mihailović koji je postigao 24 poena uz pet asistencija i pet skokova. Lovro Mazalin je ubacio 17 poena uz pet skokova i tri ukradene lopte, dok je Boris Tišma ubacio 13 poena uz šest uhvaćenih lopti. Kod Splićana je Demajeo Wiggins ubacio 13 poena uz šest skokova, dok je Teyvon Myers dodao 12 poena, pet asistencija i tri skoka.

Na vrhu ljestvice play-out skupine je Spartak s omjerom 12-9. Slijedi Mega s devet pobjeda i 12 poraza. Zadrani su sada na omjeru 9-12. Na dnu ljestvice su Krka sa 7-14, Studentski centar s 5-16 i posljednji Split s 5-17.

ABA liga, play-out skupina (6. kolo):

Split - Zadar 59-79

