VIDEO Zamalo kaos: Argentinci provocirali Brazilce, a bijesni Raphinha sam krenuo na trojicu

Bila je to rapsodija svjetskog prvaka u grotlu Estadio Monumentala. Vreloj južnoameričkoj krvi ne treba puno da proradi, a kada je u pitanju derbi protiv mrskog rivala, onda je to još jedna razina više.

Argentina je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo još uoči utakmice protiv Brazila, igrala je i bez Lea Messija, ali na svome terenu razbila je mrskog rivala (4-1) u 14. kolu kvalifikacija.

Vladala je velika netrpeljivost na terenu. Frcale su iskre, žestoki prekršaji pa i provokacije. Prednjačio je Argentinac Leandro Paredes koji je još uoči utakmice poručio Brazilcima gestikulacijama 'Osvojio sam Svjetsko prvenstvo i dvije Copa Americe, vi nemate ništa'.

Naslađivali su se kod proslave golova, slavili kao da su osvojili u najmanju ruku novi Mundijal, a meta im je bio Raphinha zbog izjave 'pobijedit ćemo ih i j***ti'. Bila je to nesmotrena izjava koja je još samo dodatno nabrijala već ekstremno motiviranog svjetskog prvaka.

Zvijezda Barcelone je, kao i ostatak njegove momčadi, bio totalno nemoćan, a navijači su ga provocirali povicima 'izađi iz igre'. Zaiskrilo je zamalo i nakon utakmice. Argentinci su mu posprdno mahali, uvijek provokativni Emiliano Martinez namjerno se zabio u njega pa je Raphinha poludio. Krenuo je sam na četvoricu, no došao je do njega omaleni realovac Endrick koji ga je držao da ne dođe do eskalacije.

Argentina je pokazala da bi i bez Lea Messija bila legitimni kandidat za naslov prvaka, a što će tek biti kada se on vrati? Navijače već lagano hvata euforija i vjeruju u obranu titule sljedeće godine. S druge strane, Brazil još nije osigurao plasman na Mundijal četiri kola prije kraja kvalifikacija, to će vjerojatno napraviti uskoro, ali ovo je bilo poniženje koje će još dugo boljeti.