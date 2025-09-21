Obavijesti

VIDEO Zato ga žele Hajdukovi navijači: Carević srušio i Slaven, Gorica skočila na četvrto mjesto

Piše Boris Trifunović,
Velika Gorica: Gorica i Slaven Belupo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Mario Carević nastavlja raditi sjajan posao s turopoljskim klubom pa je ovom pobjedom odveo svoju momčad na svega dva boda iza Hajduka čiji navijači zazivaju njegov dolazak

Nogometaši Gorice pobijedili su Slaven Belupo 2-1 u 7. kolu HNL-a. Momčad Marija Carevića posao je riješila u prvom poluvremenu kada je u razmaku od dvije minute zabila dva gola, a susret je usmjerio i crveni karton 'farmaceuta' krajem prvog dijela.

Carević nastavlja raditi sjajan posao s turopoljskim klubom pa je ovom pobjedom odveo svoju momčad do četvrtog mjesta HNL-a, svega dva boda iza Hajduka čiji navijači zazivaju njegov dolazak.

Gorica je povela u 26. minuti sjajnim golom Čabraje ispred ruba kaznenog prostora da bi, dok se Slaven još nije oporavio od šoka, Kavelj ekspresno zabio i drugi samo dvije minute kasnije.

Ćubelić je zbog grubog prekršaja na gležanj suparničkog igrača dobio crveni karton, a u toj situaciji morao je intervenirati VAR.

Ipak, momčad Marija Gregurine nije se predavala i uspjela je smanjiti rezultat u 67. minuti kada je pogodio Mitrović na asistenciju Agbekpornua.

Slaven je s igračem manje tražio izjednačujući gol, Gorica je u nekoliko situacija bila nadomak trećeg, no rezultat se do kraja nije mijenjao.

