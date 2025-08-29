Obavijesti

Sport

Komentari 2
NEVIĐENO SLAVLJE

VIDEO Zato volimo Ligu prvaka: Pogledajte oduševljenje igrača Kairata nakon izvlačenja Reala

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zato volimo Ligu prvaka: Pogledajte oduševljenje igrača Kairata nakon izvlačenja Reala
Foto: Screenshot/Facebook

Osim protiv Reala, igrat će protiv Chelseaja u gostima, Club Bruggea doma, Arsenala u gostima, Olympiakosa doma, Sportinga u gostima, Pafosa doma i Kopenhagena u gostima

Nogometaši kazahstanskog Kairata prvi će put nastupiti u Ligi prvaka, a u ždrijebu održanom u četvrtak saznali su svoje suparnike. Između ostalog, igrat će i protiv Real Madrida i to doma, što je izazvalo oduševljenje među igračima kad su vidjeli koga su izvukli.

Nakon što se na ekranu televizije pojavilo ime Reala kao suparnika Kairata, igrači su skočili sa stolica i ushićeno dočekali takvu vijest. Najtrofejniji i najprestižniji europski klub stiže u Kazahstan na noge četverostrukom prvaku Kazahstana. 

Osim protiv Reala, igrat će protiv Chelseaja u gostima, Club Bruggea doma, Arsenala u gostima, Olympiakosa doma, Sportinga u gostima, Pafosa doma i Kopenhagena u gostima. 

Zanimljivo, Real će do Almatyja putovati čak više od 11 sati avionom! Još se ne zna u kojem će točno kolu igrati, Uefa će najkasnije u subotu objaviti kompletan raspored utakmica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...
PLAY-OFF EUROPSKE LIGE

PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...

Rijeka je na Rujevici slavila (1-0) u prvoj utakmici play-offa Europske lige i s prednošću otišla na Toumbu, ali tamo je doživjela epski potop. PAOK je pobijedio 5-0 i izborio Europsku ligu, a hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025