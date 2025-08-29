VIDEO Zato volimo Ligu prvaka: Pogledajte oduševljenje igrača Kairata nakon izvlačenja Reala

Nogometaši kazahstanskog Kairata prvi će put nastupiti u Ligi prvaka, a u ždrijebu održanom u četvrtak saznali su svoje suparnike. Između ostalog, igrat će i protiv Real Madrida i to doma, što je izazvalo oduševljenje među igračima kad su vidjeli koga su izvukli.

Nakon što se na ekranu televizije pojavilo ime Reala kao suparnika Kairata, igrači su skočili sa stolica i ushićeno dočekali takvu vijest. Najtrofejniji i najprestižniji europski klub stiže u Kazahstan na noge četverostrukom prvaku Kazahstana.

Osim protiv Reala, igrat će protiv Chelseaja u gostima, Club Bruggea doma, Arsenala u gostima, Olympiakosa doma, Sportinga u gostima, Pafosa doma i Kopenhagena u gostima.

Zanimljivo, Real će do Almatyja putovati čak više od 11 sati avionom! Još se ne zna u kojem će točno kolu igrati, Uefa će najkasnije u subotu objaviti kompletan raspored utakmica.