PROZVAO GOLMANA ISLANDA

VIDEO Zbog ove je situacije Šola 'poludio': 'Sramoti golmane'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/RTL

U rukometu postoji pravilo po kojem se namjerno gađanje golmana u glavu kažnjava s isključenjem ili čak crvenim kartonom, ali ovdje se radilo o nenamjernom udarcu s devet metara

Hrvatska rukometna reprezentacija u pravom je trileru pobijedila Island u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva. Tenzije su bile visoke, kao i ulog, a u jednom je trenutku stručni komentator Vlado Šola "poludio" na islandskog golmana. 

Naime, Zvonimir Srna uzeo je šut s devet metara i pogodio Viktora Gíslija Hallgrímssona u glavu. Tražio je islandski golman dvije minute isključenja za Srnu na što je Šola prokomentirao:

- Ovo novo pravilo radi nesportaše od golmana. Smiješno - rekao je legendarni hrvatski golman u prijenos utakmice. 

Video situacije pogledajte OVDJE

Malmo: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima
Malmo: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U rukometu postoji pravilo po kojem se namjerno gađanje golmana u glavu kažnjava s isključenjem ili čak crvenim kartonom, ali ovdje se radilo o nenamjernom udarcu s devet metara. Kasnije je još jednom lopta pogodila Hallgrímssona u glavu, ovog puta od stative, a lopta je ušla u gol. Šola je i tu situaciju prokomentirao.

- On sramoti nas vratare - poručio je.

Inače, Hallgrímsson brani za Barcelonu, a za islandsku reprezentaciju ima 60 nastupa. 

