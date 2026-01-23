U rukometu postoji pravilo po kojem se namjerno gađanje golmana u glavu kažnjava s isključenjem ili čak crvenim kartonom, ali ovdje se radilo o nenamjernom udarcu s devet metara
VIDEO Zbog ove je situacije Šola 'poludio': 'Sramoti golmane'
Hrvatska rukometna reprezentacija u pravom je trileru pobijedila Island u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva. Tenzije su bile visoke, kao i ulog, a u jednom je trenutku stručni komentator Vlado Šola "poludio" na islandskog golmana.
Naime, Zvonimir Srna uzeo je šut s devet metara i pogodio Viktora Gíslija Hallgrímssona u glavu. Tražio je islandski golman dvije minute isključenja za Srnu na što je Šola prokomentirao:
- Ovo novo pravilo radi nesportaše od golmana. Smiješno - rekao je legendarni hrvatski golman u prijenos utakmice.
U rukometu postoji pravilo po kojem se namjerno gađanje golmana u glavu kažnjava s isključenjem ili čak crvenim kartonom, ali ovdje se radilo o nenamjernom udarcu s devet metara. Kasnije je još jednom lopta pogodila Hallgrímssona u glavu, ovog puta od stative, a lopta je ušla u gol. Šola je i tu situaciju prokomentirao.
- On sramoti nas vratare - poručio je.
Inače, Hallgrímsson brani za Barcelonu, a za islandsku reprezentaciju ima 60 nastupa.
