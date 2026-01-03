VIDEO Zbog ovoga je jedan od najvećih! Modrićeva reakcija oduševila je Talijane...

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Luka Modrić proživljava renesansu s 40 godina. Došao je ljetos u Milan i odmah se nametnuo kao dirigent, vođa i jedan od najboljih igrača momčadi, a efekt hrvatskog maestra odmah je vidljiv. Rossoneri su nakon 18 kola prvi na ljestvici Serie A.

Navijači ga obožavaju, suigrači mu se klanjanju, a protivnici dive. Ne postoji osoba na planeti koja nije fascinirana njegovim nogometnim vještinama, disciplinom, pristupom i ponašanjem. Unio je to sve u svlačionicu i primjerom pokazao suigračima što moraju raditi kako bi dominirali na najvećoj razini.

Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

Osvojio je sve što se može u nogometu na klupskoj razini i uklesao svoje ime na nogometnom Olimpu i upravo zbog toga je nevjerojatno što je i s 40 godina ostao toliko motiviran i strastven. No, to je ono što ga pokreće, ta glad za pobjedama, trofejima i uspjesima, to je razlog zašto je postao jedan od najvećih i uostalom, zašto ga je Milan doveo. Da suigrače učini boljima i prenese na njih pobjednički mentalitet kakvog rijetki imaju u svijetu sporta.

To se moglo najbolje vidjeti nakon pobjede protiv Cagliarija (1-0) u 18. kolu Serie A. Kada je sudac označio kraj utakmice, Luka je stisnuo šaku i euforično, onako iskreno dječački, kao da je na početku karijere, proslavio pobjedu na teškom gostovanju. Njegova gesta oduševila je talijanske medije koji su još jednom vidjeli kakvog šampiona imaju priliku gledati na svojim travnjacima.

Svaku utakmicu demonstrira svoje nogometne disertacije, a zbog njega san o naslovu prvaka za navijače Milana više nije tako nedostižan...