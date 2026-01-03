Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOGOMETNI KRALJ

VIDEO Zbog ovoga je jedan od najvećih! Modrićeva reakcija oduševila je Talijane...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Zbog ovoga je jedan od najvećih! Modrićeva reakcija oduševila je Talijane...
Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

Navijači ga obožavaju, suigrači mu se klanjanju, a protivnici dive. Ne postoji osoba na planeti koja nije fascinirana njegovim nogometnim vještinama, disciplinom, pristupom i ponašanjem, a koliko je i dalje motiviran i strastven, pokazao je nakon nove pobjede

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Pokretanje videa...

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru 01:01
Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Luka Modrić proživljava renesansu s 40 godina. Došao je ljetos u Milan i odmah se nametnuo kao dirigent, vođa i jedan od najboljih igrača momčadi, a efekt hrvatskog maestra odmah je vidljiv. Rossoneri su nakon 18 kola prvi na ljestvici Serie A.

Navijači ga obožavaju, suigrači mu se klanjanju, a protivnici dive. Ne postoji osoba na planeti koja nije fascinirana njegovim nogometnim vještinama, disciplinom, pristupom i ponašanjem. Unio je to sve u svlačionicu i primjerom pokazao suigračima što moraju raditi kako bi dominirali na najvećoj razini.

CALCIO - Serie A - Cagliari Calcio vs AC Milan
Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

Osvojio je sve što se može u nogometu na klupskoj razini i uklesao svoje ime na nogometnom Olimpu i upravo zbog toga je nevjerojatno što je i s 40 godina ostao toliko motiviran i strastven. No, to je ono što ga pokreće, ta glad za pobjedama, trofejima i uspjesima, to je razlog zašto je postao jedan od najvećih i uostalom, zašto ga je Milan doveo. Da suigrače učini boljima i prenese na njih pobjednički mentalitet kakvog rijetki imaju u svijetu sporta. 

To se moglo najbolje vidjeti nakon pobjede protiv Cagliarija (1-0) u 18. kolu Serie A. Kada je sudac označio kraj utakmice, Luka je stisnuo šaku i euforično, onako iskreno dječački, kao da je na početku karijere, proslavio pobjedu na teškom gostovanju. Njegova gesta oduševila je talijanske medije koji su još jednom vidjeli kakvog šampiona imaju priliku gledati na svojim travnjacima. 

@acmilan 3 punti ❤️🖤 #acmilan #modric #Seriea #CagliariMilan ♬ dźwięk oryginalny - choir_pm_szczecin

Svaku utakmicu demonstrira svoje nogometne disertacije, a zbog njega san o naslovu prvaka za navijače Milana više nije tako nedostižan...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
UŽIVO Transferi: Česi su poslali ponudu za Dinamovog veznjaka
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Česi su poslali ponudu za Dinamovog veznjaka

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026