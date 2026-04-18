VIDEO Zbog ovoga su u Dinamu poludjeli! Pogledajte kako je VAR soba povukla linije zaleđa

Dinamo i Rijeka odigrali su 2-2 u derbiju 30. kola HNL-a, a na utakmici su dosuđena čak tri kaznena udarca. Kod drugog je dugo trajala provjera u VAR sobi, a upitna je pozicija Legba pri utrčavanju u kazneni prostor Dinama.

Nakon utakmice se društvenim mrežama počela širiti fotografija koja prikazuje trenutak upućivanja lopte prema Legbu, a po kojoj se ne može točno odrediti je li Rijekin igrač bio u zaleđu ili nije. Dinamovi navijači smatraju da su žestoko oštećeni u ovoj situaciji.

Oba je kaznena udarca za goste realizirao Dantas, a konačnih 2-2 postavio je Beljo golom iz penala u 86. minuti. Nema sumnje, idućih će se dana još pričati o nekoliko spornih odluka s derbija.