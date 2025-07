VIDEO Zekićevi skinuli skalp i razveselili Koševo. Nazire se i potencijalni protivnik Hajduka

Nogometaši Sarajeva ostvarili su pobjedu u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige, svladavši na lijepo ispunjenom stadionu Asim Ferhatović Hase rumunjsku Universitatea Craiovu rezultatom 2-1. U večeri ispunjenoj fantastičnom atmosferom, majstorskim potezima i velikim prilikama, momčad Zorana Zekića pokazala je dva lica, jedno dominantno i ubojito te drugo koje je dopustilo protivniku da se s minimalnim porazom vrati kući.

Bordo rapsodija u prvom poluvremenu

Od prve minute bilo je jasno da je Sarajevo na svoj travnjak izašlo po pobjedu. Agresivna i ofenzivna formacija trenera Zekića potpuno je šokirala favorizirane goste. Visoki presing i tečna igra urodili su plodom već u desetoj minuti. U akciji koja je digla na noge više od 20.000 navijača, Francis Kyeremeh i Giorgi Guliašvili odigrali su sjajan dupli pas, a Gruzijac je majstorski petom ostavio loptu za Kyeremeha koji preciznim udarcem pogađa za 1-0 i erupciju oduševljenja na tribinama.

Nakon primljenog gola, rumunjska se momčad raspala. Sarajevo je nastavilo nizati prilike, a dominacija je okrunjena u 20. minuti. Debitantsku utakmicu iz snova odigrao je Koprivničanin Mihael Mlinarić, koji je sjajno probio po desnoj strani i uputio savršen centaršut. Na loptu je na desetak metara od gola natrčao Guliašvili i spektakularnim volejem je zakucao u mrežu za 2-0.

Do kraja poluvremena, publika je svjedočila potpunoj opsadi gola gostiju. Najljepši trenutak dogodio se u 36. minuti kada je Mlinarić nakon ubačaja Mihaela Kuprešaka pokušao petom, no gostujući golman Isenko refleksno je spasio siguran gol. Samo tri minute kasnije, Guliašvili je izbio sam pred Isenka, ali je rumunjski golman još jednom izašao kao pobjednik i spasio svoju momčad potpune katastrofe.

Gorak okus nakon primljenog gola i propuštenih prilika

Iako se očekivao nastavak dominacije, drugo poluvrijeme donijelo je nešto oprezniju igru i potvrdu stare nogometne izreke o promašajima i kazni. Sarajevo je i dalje stvaralo prilike, no u završnici je nedostajalo koncentracije, a prema nekim ocjenama i nesebičnosti. Vrhunac propuštenih šansi dogodio se u 62. minuti kada je Kyeremeh sve napravio sam i izašao jedan na jedan s golmanom, no umjesto da uposli slobodnog suigrača i riješi pitanje pobjednika, odlučio se na sebičan potez i propustio veliku priliku.

Kazna je stigla u 69. minuti. Marian Romančuk povukao je loptu s centra, a obrana Sarajeva ostavila mu je previše prostora. Rumunjski veznjak opalio je s 20-ak metara i fantastično pogodio same rašlje, smanjivši rezultat na 2-1 praktički iz jedinog pravog udarca gostiju na utakmici. Taj gol je presjekao "bordo tim", tempo igre je osjetno pao i do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. Bivši golman Gorice Ivan Banić branio je cijelu utakmicu za Sarajevo.

Pogled na ostale terene: Što čeka Hajduk i Varaždin?

Dok je Sarajevo vodilo svoju bitku, pažnja hrvatske nogometne javnosti bila je usmjerena i na druge terene Konferencijske lige, gdje su nastupali potencijalni protivnici Hajduka i Varaždina.

U dvoboju čiji će pobjednik na megdan Hajduku ili Ziri, albanski Dinamo City slavio je u gostima kod Atletic Escaldesa u Andori rezultatom 2-1 preokretom. Gemelson Vieira doveo je domaćine u vodstvo u 43. minuti na asistenciju Pabla Moline "Modrića", a Baton Zabergja (65.) i Eridon Qardaku (86.) donijeli su pobjedu gostima. Time je albanski predstavnik stekao značajnu prednost pred uzvrat na domaćem terenu i čini se da su Splićani, izbace li Azere u uzvratu, korak bliže putu u Albaniju.

S druge strane, Varaždin će, prođe li Santa Claru u Portugalu nakon pobjede u domaćoj utakmici, još morati pričekati kako bi saznao ime svog suparnika. U prvom susretu između Larnea iz Sjeverne Irske i Prištine s Kosova nije bilo pobjednika, a utakmica je završila 0-0. Odluka o putniku u sljedeće kolo, gdje čekaju Varaždinci ili Portugalci, past će tako u uzvratnom susretu na Kosovu.

Miljanić strijelac, nastupili Benković, Čondrić, Štefulj, Tudor...

Poljski Rakow porazio je slovačku Žilinu sa 3-0 u prvom susretu 2. pretkola Konferencijske lige, a za poljski sastav su cijeli susret odigrali hrvatski nogometaši Fran Tudor i Zoran Arsenić. Strijelci za poljski sastav bili su Oskar Repka (48), Jonatan Brunes (58) i Lamine Diaby-Fadiga (73). Za Žilinu je od 73. minute zaigrao Marko Roginić.

Slovačke Košice su kod kuće izgubile od bjeloruskog Nemana sa 2-3. Domaćin je poveo u 8. minuti golom hrvatskog igrača Karla Miljanića (23), bivšeg krila vinkovačke Cibalije. Košice su imale i 2-0, no gosti su s tri gola u drugom poluvremenu okrenuli rezultat.

Atenski AEK je pobijedio Hapeol Beer Shevu sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Filipe Relvas u 50. minuti. Domagoj Vida nije nastupio za atenski sastav. Aris je izgubio na gostovanju kod azerbajdžanskog Araza sa 1-2. Lovro Majkić nije branio za goste. Astana je odigrala 1-1 protiv Zimbrua. Gosti su poveli u posljednjim trenucima prvog dijela golom Guya Dahana, a izjednačio je Ivan Bašić u 56. minuti. Za kazahstanski sastav je branio Josip Čondrić, cijeli susret su odigrali i Karlo Bartolec, te Branimir Kalaica, dok je Marin Tomasov igrao do 74. minute.

Švedski AIK je na gostovanju pobijedio estonski Paide Linnameeskond sa 2-0. Strijelci su bili Bersant Celina (7) i Aron Csongvai (68). Filip Benković je za AIK igrao do 75. minute. Mađarski Gyor je izgubio 1-2 na gostovanju kod armenskog Pjunika. Daniel Štefulj je igrao cijeli susret za Mađare. Sabah je na gostovanju porazio Petrocub sa 2-0, a Ivan Lepinjica je odigrao 90 minuta za goste. İstanbul Basaksehir je kao gost porazio Černo More sa 1-0. Ivan Brnić je za turski sastav igrao do 77. minute.

Žalgiris je odigrao 0-0 protiv Linfielda, a za domaćine je cijeli susret igrao Luka Dumančić. Dundee United i UNA Strassen su remizirali 1-1. Za škotski sastav su zaigrali Ivan Dolček do 63. minute, te Vicko Ševelj cijeli susret. Vardar je bio bolji od Lausanne sa 2-1. Mislav Matić je odigrao cijeli susret za skopski klub, baš kao i Karlo Letica na vratima švicarskog sastava. HB Torshavn i Brondby su remizirali 1-1. Marko Divković je za goste igrao do 67. minute.

2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmice

Atletic Escaldes (And) - Dinamo Tirana (Alb) 1-2

Astana (Kaz) - Zimbru (Mol) 1-1

Paide (Est) - AIK Stockholm 0-2

Aktobe (Kaz) - Sparta Prag (Češ) 2-1

Ararat-Armenia (Arm) - U. Cluj (Rum) 0-0

Araz (Aze) - Aris (Grč) 2-1

Arda (Bug) - HJK (Fin) 0-0

Aris Limassol (Cip) - Puskas Academy (Mađ) 3-2

Hibernians (Mal) - Spartak Trnava (Slk) 1-2

Ilves (Fin) - AZ Alkmaar (Niz) 4-3

Kauno Žalgiris (Lit) - Valur (Isl) 1-1

Pjunik (Arm) - Gyor (Mađ) 2-1

Rosenborg (Nor) - Banga (Lit) 5-0

St Josephs (Gib) - Shamrock Rovers (Irs) 0-4

Žalgiris (Lit) - Linfield (S.Ir) 0-0

Černo More (Bug) - Basaksehir (Tur) 0-1

Hammarby (Šve) - Charleroi (Bel) 0-0

Novi Pazar (Srb) - Jagiellonia (Polj) 1-2

Oleksandriya (Ukr) - Partizan (Srb) 0-2

Omonia (Cip) - Torpedo Kutaisi (Gru) 1-0

Petrocub (Mol) - Sabah Baku (Aze) 0-2

Polissya Zhytomyr (Ukr) - Santa Coloma (And) 1-2

Riga FC (Lat) - Dila Gori (Gru) 2-1

Viking (Nor) - Koper (Slo) 7-0

Vaduz (Lih) - Dungannon (S.Irs) 0-1

AEK (Grč) - H. Beer Sheva (Izr) 1-0

Košice (Slk) - Neman (Blr) 2-3

Paks (Mađ) - Maribor (Slo) 1-0

Radnički 1923 (Srb) - Klaksvik (FO) 0-0

VARAŽDIN (HRV) - Santa Clara (Por) 2-1

Zhodino (Blr) - M. Haifa (Izr) 1-1

Austria Beč (Aut) - Spaeri (Gru) 2-0

Sutjeska (CG) - B.Jerusalem (Izr) 1-2

Vardar (Mak) - Lausanne (Švi) 2-1

Vllaznia (Alb) - Vikingur Reykjavik (Isl) 2-1

Din. Minsk (Blr) - Egnatia (Alb) 0-2

Dundee Utd (Ško) - UNA Strassen (Luk) 1-0

HB Torshavn (FO) - Brondby (Dan) 1-1

St. Patricks (Irs) - Kalju (Est) 1-0

Dečić (CG) - Rapid (Aut) 0-2

Larne (S.Irs) - Priština (Kos) 0-0

Rakow (Polj) - Zilina (Slk) 3-0

Sarajevo (BiH) - Univ. Craiova (Rum) 2-1