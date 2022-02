Reci Zeka, samo reci, letit ćemo kao meci! Dupla premija, dupla premija, orilo se Gradskim vrtom prošlu subotu nakon što je Slaven Belupo šokirao Osijek na otvaranju proljetnog dijela sezone u HNL-u.

Zoran Zekić srušio je bivši klub, a ovaj petak u goste u Koprivnicu dolazi Šibenik. Trener "farmaceuta" na zanimljiv se način osvrnuo na tu pjesmu.

- Nadam se i ja da će letjeti kao meci. Ali moram reći. Kad dečki pjevaju "dupla premija"... Mi nemamo premije apsolutno nikakve, to je u ritmu i rimi pjesme. Molim vas, nemojte me više pitati za to. Nema duple premije, dupla premija je kad se trener odluči da se počasti nekim janjcem i da se podružimo, to je sve - nasmijao se Osječanin.

Lovro Zvonarek i Tomislav Božić golovima su donijeli pobjedu kod "bijelo-plavih", Belupo se s tri slavlja u zadnje četiri utakmice u HNL-u učvrstio na osmom mjestu i praktički riješio pitanje ostanka. Gorica na petom mjestu bježi sedam bodova.

- Dobar start, to bi trebalo potvrditi dobrom igrom, a nadam se, i bodovima. Šibenik je nedavno promijenio trenera i sustav pa kad radiš analizu, ne možeš do kraja biti otvoren i reći kako će igrati. Izvidit ćemo neke detalje, a ostalo ćemo se pripremati tako da utakmica ovisi o nama - rekao je Zekić i nastavio:

- Ne mogu do kraja reći što očekivati, ali recept je svakako da budemo s energijom, voljom i samopouzdanjem, pa i kvalitetom kao u Osijeku. Ali i protiv Istre, Lokomotive, Rijeke. Ne može čovjek biti do kraja zadovoljan, vrag nikad ne spava, ali dobivam potvrdu iz tjedna u tjedan da smo na pravom putu.

Prokomentirao je i promjene u satavu.

- Zapata ima tri žuta, Krstanović i Paracki još nisu u kadru. Kvržić je odradio jedan trening, dobro izgleda, nadam se da neće biti posljedica jer ga dugo nije bilo na terenu. Imamo pouzdanja u one koji su tu - rekao je Zekić, koji će nakon Gorice imati čast biti na Hajdukovoj rođendanskoj fešti 13. veljače, uz otvorene tri od četiri tribine Poljuda.