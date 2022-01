Komisija za žalbe Hrvatskog nogometnog saveza preinačila je kaznu Hajduku za incidente navijača tijekom utakmice protiv Osijeka, ali i ranije domaće utakmice na Poljudu zbog kojih je Hajduk u recidivu. Umjesto praznog stadiona bit će zatvorena samo sjeverna tribina, no s obzirom da je kapacitet Poljuda i onako smanjen zbog epidemiološkim mjera, na tribine će moći tek nešto više od 10.000 gledatelja.

Odluku Komisije za žalbe prenosimo u cijelosti:

Komisija za žalbe HNS-a povodom žalbe HNK Hajduk na odluku Disciplinskog suca HT Prve lige zbog prekršaja počinjenog na utakmici Hajduk - Osijek donijela je odluku o djelomičnom prihvaćanju žalbe HNK Hajduk.

Komisija za žalbe donijela je sljedeću odluku:

Djelomičnim prihvaćanjem žalbe HNK Hajduk š.d.d. Split, preinačava se Odluka Disciplinskog suca Hrvatski Telekom Prve lige, broj I. HNL-650/21 od 28.12.2021. u odluci o kazni u odnosu na prekršaj pod točkom B., na način da se HNK Hajduk š.d.d., temeljem čl. 88. Disciplinskog pravilnika HNS izriče kazna igranja 1 (jedne) – prve naredne prvenstvene utakmice Hrvatski Telekom Prve lige ili Hrvatskog nogometnog kupa na svom igralištu bez nazočnosti gledatelja na sjevernoj tribini Gradskog stadiona Poljud i novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, tako da sada jedinstvena kazna glasi:

- Kazna igranja 1 (jedne) - prve naredne prvenstvene utakmice HT Prve lige ili Kupa na svom igralištu bez nazočnosti gledatelja na sjevernoj tribini gradskog stadiona Poljud.

- Novčana kazna u iznosu od 70.000 kuna

Podsjetimo, Hajduk kažnjen je jedinstvenom kaznom od 70.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) i diskriminirajućeg ponašanja domaćih navijača (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Hajduk - Osijek. Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (6548 pripadnika), pet minuta prije početka utakmice, a za vrijeme koreografije bacanja traka rola papira ispred iste tribine, pale jednu baklju, dvije svjetleće dimne bljeskalice, jednu rasprskavajuću pirotehničku raketu, te šest dimnih kutija koje su pravile dim narančaste boje, a od kojih je jedna gorjela i u prvoj minuti utakmice.

Također, u 38. minuti pale jednu dimnu kutiju, u 41. minuti tri baklje, od 51. do 53. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine. Od 56. do 58. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine, te od 62. do 63. minute pale devet baklji i četiri svjetleće dimne bljeskalice, koje su sve dogorjele na istoj tribini, te u 64. minuti bacaju jedan topovski udar, a od 65. do 69. minute pale oko 25 baklji, četiri svjetleće dimne bljeskalice, od kojih su četiri baklje bačene u teren za igru, kojom prilikom se igra nije prekidala, a osam baklji je bačeno u prostor ispred iste tribine. U 74. minuti zapaljena je jedna baklja, u 75. minuti dvije baklje, u 83. i 88. minuti zapaljene su po jedna baklja i sve su dogorjele na istoj tribini. U 21. i 70. minuti cijeli stadion uzvikuje: “Cigane, Cigane“ na sudačku odluku prilikom dodjele opomene. Također, u 76. minuti na tribini istok se pali jedna dimna kutija koja je pravila dim narančaste boje.

Bez sjeverne tribine, kapacitet Poljuda je 26.596 ljudi. Ostane li na snazi odredba o 40 posto maksimalne popunjenosti stadiona, protiv Slaven Belupa na tribine će moći oko 10.500 ljudi.