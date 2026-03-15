VIDEO Žestok sudar glavama, Matanoviću je pukla arkada...

VIDEO Žestok sudar glavama, Matanoviću je pukla arkada...
Union Berlin šokirao Freiburg u zadnjoj minuti! Jeong donio pobjedu, a Matanoviću pukla arkada nakon sudara. Freiburg na osmom mjestu, Union blizu s tri boda

Union Berlin pobijedio je Freiburg 1-0 na gostovanju u 26. kolu Bundeslige. Heroj gostiju bio je Koreanac Jeong koji je u drugoj minuti sudačke nadoknade donio pobjedu svojoj momčadi. Za Freiburg je cijelu utakmicu u vrhu napada odigrao Igor Matanović, ali za njega utakmica nija najbolje prošla zbog gadnog udarca.

1. FBL: 25-26: 25. Sptg. Freiburg - Bayer 04 Leverkusen
Foto: R4379 Joachim Hahne

Naime, u 74. minuti hrvatski napadač sudario se s Danihlom doekhijem u duelu. Udarili su se glavama u kaznenom prostoru i ostali su ležati na travnjaku, a Matanoviću je pukla arkada. Brzo su uletjele liječničke ekipe da "pokrpaju" ranjenike. Ušla su i nosila na teren, ali srećom obojica su ustala i nije bilo potrebe za tim.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Freiburgu je ovo deseti poraz u sezoni te se nalazi na osmom mjestu. Union mu se približio na tri boda ovom pobjedom. Matanović u ovoj sezoni Bundeslige ima šest golova i jednu asistenciju.

