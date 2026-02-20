VIDEO Zlatna Jutta 'pobjegla' s Igara. Jake Paul: Odsad me zovite 'zaručnik Jutte Leerdam'

Nizozemska brzoklizačka senzacija Jutta Leerdam postala je jedna od glavnih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Leerdam je osvojila svoju prvu zlatnu olimpijsku medalju u utrci na 1000 metara, a onda je došla i do srebrne medalje u utrci na 500 metara.

Nizozemka neće prisustvovati na zatvaranju Igara u Veroni, ali zato uživa sa svojim zaručnikom youtuberom i boksačem Jake Paulom. U videu je Paul nosi na ramenima dok Jutta oko vrata ima dvije olimpijske medalje.

Paul, koji ju je zdušno bodrio tijekom cijelog natjecanja, pobrinuo se da odlazak iz Italije bude u skladu s njezinim zlatnim statusom. Ispod objave napisao je "Od sada me zovite zaručnik Jutte Leerdam"

Nizozemski mediji kritizirali su Leerdam jer je na Olimpijske igre otputovala privatnim avionom te je odsjela odvojeno od ostatka reprezentacije i jer je propustila svečano otvaranje. Reakcije ispod objave na TikToku bile su podijeljene. Dok su jedni čestitali Paulu i Leerdam, mnogi su korisnici ostavili sarkastične komentare.