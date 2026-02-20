Obavijesti

Sport

Komentari 0
PUTUJU PRIVATNIM AVIONOM

VIDEO Zlatna Jutta 'pobjegla' s Igara. Jake Paul: Odsad me zovite 'zaručnik Jutte Leerdam'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zlatna Jutta 'pobjegla' s Igara. Jake Paul: Odsad me zovite 'zaručnik Jutte Leerdam'
Foto: Instagram

Nizozemski mediji kritizirali su Leerdam jer je na Olimpijske igre otputovala privatnim avionom te je odsjela odvojeno od ostatka reprezentacije i jer je propustila svečano otvaranje

Admiral

Nizozemska brzoklizačka senzacija Jutta Leerdam postala je jedna od glavnih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Leerdam je osvojila svoju prvu zlatnu olimpijsku medalju u utrci na 1000 metara, a onda je došla i do srebrne medalje u utrci na 500 metara. 

Nizozemka neće prisustvovati na zatvaranju Igara u Veroni, ali zato uživa sa svojim zaručnikom youtuberom i boksačem Jake Paulom. U videu je Paul nosi na ramenima dok Jutta oko vrata ima dvije olimpijske medalje. 

Paul, koji ju je zdušno bodrio tijekom cijelog natjecanja, pobrinuo se da odlazak iz Italije bude u skladu s njezinim zlatnim statusom. Ispod objave napisao je "Od sada me zovite zaručnik Jutte Leerdam"

Nizozemski mediji kritizirali su Leerdam jer je na Olimpijske igre otputovala privatnim avionom te je odsjela odvojeno od ostatka reprezentacije i jer je propustila svečano otvaranje. Reakcije ispod objave na TikToku bile su podijeljene. Dok su jedni čestitali Paulu i Leerdam, mnogi su korisnici ostavili sarkastične komentare. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!
VIŠE NIJE STRUČNI KOMENTATOR

Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!

S obzirom na pravne radnje koje su pokrenute protiv sportskog komentatora Joška Jeličića odlučili smo zaustaviti našu poslovnu suradnju, javili su. Tako više neće biti u emisijama MAXSporta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026