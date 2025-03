VIDEO Zločesti dečko tenisa je pozvao djecu na teren pa sve šokirao udarcima: Nemilosrdno

Zbunjeni australski teniski as Nick Kyrgios oštro je reagirao nakon što je na društvenim mrežama optužen da "nije pokazao milosti" dok je mladom obožavatelju priuštio nezaboravno iskustvo na terenu. Kyrgios (29), koji se priprema za nastup na Miami Openu, jednom je dječaku ispunio san, pozvavši ga na teren.

Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se kako dvojac razmjenjuje nekoliko laganih udaraca. Kasnije finalist Wimbledona 2022. godine udara snažan forhend, a zatim i prepoznatljiv, gromovit servis. Nekima se činilo da je Kyrgios bio previše nemilosrdan.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Nick Kyrgios nema milosti za djecu!", objavljeno je na stranici "We Are Tennis" na platformi X. Kyrgios nije smatrao šaljivom objavu "We Are Tennis" uoči turnira. Podijelio je objavu i dodao: "Sulud natpis. Doslovno sam rekao obožavatelju da dođe preko ograde - iskustvo igranja s profesionalcem - i onda sam mu dao reket. U ovom trenutku ne možeš pobijediti."

Kontroverzni tenisač dobio je veliku podršku na internetu.

"Svaka čast, stari. Svatko tko je bio na tenisu uživo zna da djeci daješ više vremena nego gotovo bilo tko drugi", napisao je jedan korisnik.

"Tom je djetetu bila čast igrati s tobom", dodao je drugi.

Treći je istaknuo da je objava "We Are Tennis" imala popratne emotikone smijeha i srca, sugerirajući da je natpis bio ironičan. Kyrgios je također objavio reakciju na isječak na Instagramu, uz natpis koji se čini da je od jednog od dječakovih roditelja: "Tako lijepo, ovo je moj sin. Uljepšao si mu dan, zauvijek sam zahvalan, Bog te blagoslovio."

Situacija se dogodila prije Kyrgiosova prvog meča protiv Amerikanca Mackenzieja McDonalda kojega je dobio 3-6, 6-3, 6-4. Sad ga čeka Rus Karen Hačanov.