VIDEO Zrinjski ispao iz Europe nakon komičnog penala koji je skrivio bivši dinamovac...

U rujnu je cijeli Mostar živio kao u bajci. Prvi put u povijesti se Zrinjski plasirao u europsko natjecanje i ispisao povijesne knjige bh. nogometa, a u prvoj utakmici odmah scene o kojoj je pričala cijela Europa.

AZ Alkmaar je u prvom kolu Konferencijske lige vodio 3-0 na poluvremenu, poigravao se sa Zrinjskim i bilo je samo pitanje s koliko razlike će slaviti, a onda smo vidjeli jedan od najčudesnijih preokreta u povijesti europskih natjecanja. Plemići su u drugom poluvremenu utrpali četiri gola i došli do senzacionalne pobjede.

Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

Pomislili su neki da Zrinjskim s novim trenutkom inspiracije možda može i do šesnaestine finala, no uskoro su se vratili u realnost i osjetili snagu europskog nogometa. Bilo kako bilo, ta pobjeda ostat će vječno u sjećanju navijača Zrinjskog.

Bosanskohercegovački prvak je u petom kolu Konferencijske lige izgubio baš od AZ Alkmaara (1-0) i tako ispao iz Europe uoči posljednjeg kola kada će na stadionu Pod bijelim brijegom ugostiti Aston Villu.

Komičan penal izbacio Zrinjski

Nizozemci su ispalili 20 udaraca na gol Zrinjskog koji je igrao bunker i imao tek jedan udarac, golman Marić i njegova obrana preživjeli su sve i svašta, ali na kraju je pobjednika presudio komični penal koji je skrivio bivši igrač Dinama.

Video pogledajte OVDJE

Napadač AZ-a Vangelis Pavlidis je dobio loptu na desnoj strani, ušao je u peterac i spremao se na udarac, no pao je nakon duela s Marijem Čužeom. Sudac je pokazao na bijelu točku, na prvu je izgledalo kao čisti jedanaesterac, ali nakon ponovljene snimke...

Pavlidis je zapeo za svoju nogu i pao, no sudac je procijenio kako mu je Čuže podmetnuo nogu. Na snimci je to teško vidjeti. Za mnoge je to bio dvojben penal, ali i vrlo komičan. Pavlidis ga je lakoćom realizirao za 1-0 i konačnu pobjedu.

Bilo kako bilo, Zrinjski se oprostio od europskog proljeća, a protiv Aston Ville će odigrati za gušt i oproštaj od svojih navijača.