VIDEO Zubac izgubio od Jokića, a ovo je nevjerojatna asistencija Srbina o kojoj pričaju svi...

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je "double-double" u porazu Los Angeles Clippersa od Denver Nuggetsa 94-102 u pripremnom susretu uoči starta nove sezone NBA lige.

Zubac je u 23 minute provedene na terenu Intuit Domea u Inglewoodu postigao 11 koševa uz 5-6 šut iz igre, te 1-4 s linije slobodnih bacanja, uz 10 skokova i dvije asistencije.

Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Clippersi su dvije minute prije kraja vodili 94-93, međutim do kraja susreta više nisu zabili niti jedan koš, dok je Denver zaključio utakmicu serijom 9-0. Jokić je zabio 12 koševa i devet puta asistirao, a jedna od njegovih asistencija pokazala je zašto je već godinama jedan od najboljih košarkaša na svijetu. Posjeduje košarkašku imaginaciju i inteligenciju kakvo malo tko ima.

Primio je loptu, a iza njega je bio Ivica Zubac. Bio je spreman zaustaviti ga na putu do koša, a onda je Jokić izveo magiju. Poslao je loptu skroz do desnog kuta do Gordona koji je bio potpuno sam. Primio je loptu i mirno pogodio tricu.

Ovo je nešto na što nas je Jokić naviknuo, ali komentatori su ostali u šoku.

- O moj Bože, što je ovo bilo.

Nuggetse je do slavlja predvodio Aaron Gordon sa 18 koševa i sedam skokova, Nikola Jokić je dodao 12 koševa uz devet asistencija i šest skokova, dok su Christian Braun i Curtis Jones ubacili po 11 koševa.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Kawhi Leonard sa 17 koševa, Brook Lopez je ubacio 15, a Derrick Jones 12 koševa.

U ostalim susretima Boston je bio bolji od Clevelanda 138-107, LA Lakersi su porazili Golden State sa 126-116, Milwaukeea je slavio protiv Chicaga sa 127-121, Orlando je bio uspješniji od Miamija 120-104, Toronto je pobijedio Washington 113-112, a Brooklyn Phoenix sa 111-109.