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VIDEO Zubčić 19. u Söldenu: 'Probili smo led, dobro sam skijao. Da sam bio malo brži...'

Piše HINA,
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VIDEO Zubčić 19. u Söldenu: 'Probili smo led, dobro sam skijao. Da sam bio malo brži...'
Foto: Hrvatski skijaški savez
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Zubčić nakon 19. mjesta u Söldenu poručio: dobro sam skijao, ali jedna pogreška i topliji snijeg su me koštali boljeg plasmana

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Rezultatom nisam zadovoljan iako sam se dobro skijao, rekao je 33-godišnji hrvatski skijaš Filip Zubčić nakon što je zauzeo 19. mjesto na veleslalomskoj utrci u Söldenu, na otvaranju nove sezone Svjetskog kupa.

U prvoj vožnji je Zubčić bio 12., dok je potom skliznuo u poretku za sedam mjesta. Pobijedio je brazilski skijaš Lucas Pinheiro Braathen. Za njim je Zubčić zaostao jednu sekundu i 66 stotinki.

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Filip Zubčić nakon Söldena VIDEO
Filip Zubčić nakon Söldena | Video: Hrvatski skijaški savez

- Probili smo led s novim skijama. Ništa posebno niti specijalno nije ova 19. pozicija, ali dobro sam se osjećao na stazi i mislim da sam dobro skijao. Uvjeti su se na stazi promijenili u drugoj vožnji. Zatoplilo je, a snijeg je popustio. U takvim uvjetima nisam bio najbolji i nisam dobro reagirao. Trebao sam više forsirati na strmini - analizirao je hrvatski skijaš.

- Napravio sam jednu pogrešku u drugoj vožnji i ona mi je oduzela dosta vremena. Šteta, razlike su bile male. Da sam bio samo 20 ili 30 stotinki brži, bio bih puno bolje pozicioniran. Ali bespredmetno je pričati o tome što bi bilo da je bilo. Sretni smo jer je sezona počela i sada se želimo na pravi način pripremiti za slalome koji slijede - zaključio je Zubčić.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Foto: Angelika Warmuth

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