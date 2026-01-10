VIDEO Žuta minuta Perišića: Svađao se sa suigračem pa ljuto startao na suparničkog igrača!

PSV je dočekao Excelsior u dvoboju 18. kola Eredivisie, a već nakon prvog poluvremena domaćin je riješio pitanje pobjednika i poveo 4-1. Ipak, na kraju prvog dijela se Ivan Perišić našao u konfliktu.

Naime, nakon što je ispratio suparničkog igrača skroz do svog peterca lopta ga je pogodila u tijelo i odbila se u korner. Hrvatu je zasmetalo podizanje noge suigrača Sergina Desta koje je zbunilo Perišića i zbog kojeg je reakcija Ivana ispala pomalo nespretna.

Uslijedilo je verbalno razmjenjivanje mišljenja i mahanje rukama, a gosti su izveli korner. Perišić je brzo istrčao do igrača koji je bio blizu aut linije i uklizao mu u noge. Sudac mu je bez previše oklijevanja dodijelio žuti karton. Dogodilo se to u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Obje situacije pogledajte OVDJE

Srećom, te su se situacije dogodile taman prije odlaska na odmor, tako da se Perišić stigao smiriti i miran ući u drugo poluvrijeme.