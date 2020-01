Vidović: Ne bih ništa mijenjao, vjerujem da će rezultati doći...

Od šestorice hrvatskih predstvnika na ovogodišnjoj sljemenskoj slalomskoj utrci za Svjetski kup, samo je Istok Rodeš izborio nastup u drugoj vožnji, Leon Nikić i Filip Zubčić su ostali pola sekunde iza potrebnog vremena za prvih 30, a Matej Vidović, Elias i Samuel Kolega nisu došli do cilja.

Mateja Vidovića i Samuela Kolegu je Erberov put odnio u krivom smjeru, na jedinom mjestu koje je predstavljalo zamku. I dok je Samuel bio "ljut i razočaran" što je pogriješio na mjestu na koje su ga svi upozoravali, Matej misli da nije pogriješio u načinu na koji je odlučio proći "crnu točku".

'Nemam si što zamjeriti'

- Mislim da je bila moja kriva procjena, dok sam vozio, kakav sam plan napravio, ali si zapravo nemam što zamjeriti. Odskijali smo taj Erber na treningu puno puta. Rekao sam da ću odskijati na maksimumu, a ako sam na limitu, onda naravno da će se greške češće događati. Greška je kod uzimanja linije. Ako uzmeš krivu liniju, nemaš više vremena izravnati. Vidjeli smo odmah na Pinturaultu s brojem 2. Vjerojatno se nešto slično i meni dogodilo. Da idem ponovno ne bih ništa promijenio, samo bih bolje odreagirao u tom trenutku - rekao je Matej Vidović te dodao:

- Krenuo sam na nož, dobro sam se osjećao na skijama. Glava je bila čista, dobro sam se skijao. Nemam si što zamjeriti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Već za tri dana će imati priliku za popravni ispit u Madonni di Campiglio.

- Nemam što mijenjati. Tražim jedan rezultat pa onda sljedeći. Dan po dan. Sad se drugi put zaredom dogodilo da nisam ušao u drugu vožnju, ali ja se dobro osjećam na treningu, dobro se osjećam na skijama i ne sumnjam da će rezultat doći.

Tamo će popravak dojma s Crvenog spusta tražiti i Elias Kolega, koji nije bio žrtva Erberovog puta, već je pregazio jedna vrata.

- Malo sam prerano uzeo zavoj i dogodilo se haklanje - kaže Elias.

Do tog trenutka je imao dobar nastup i vrijeme koje mu je davalo izglede za plasman u drugu vožnju.

- Taktika je bila biti što brži, ići maksimalno. Solidno sam išao i ne predbacujem si ništa - rekao je Elias Kolega te dodao:

- Svaka utrka je važna, domaća je posebna u tom pogledu, ali treba to otkvačiti i ići dalje.

Leon Nikić je u svom drugom nastupu u Svjetskom kupu došao do cilja, ali je zaostatak od 2.47 sekundi za najbržim bio dovoljan za 39. mjesto, drugo među hrvatskim predstavnicima, jer je za jednu stotinku bio brži od Filipa Zubčića. Koliko je 20-godišnjem Leonu značio ovaj rezultat pokazao je i slavljem u ciljnoj ravnini.

- Jako sam zadovoljan cijelom vožnjom, uspio sam napraviti ono što sam zamislio, riskirao sam od vrha do kraja. Pazio sam na mjestima gdje su drugi griješili i dobro sam to riješio. U ciljnoj strmini sam izgubio dosta, ali sve u svemu bila je dobra vožnja. Pola sekunde je falilo do drugog laufa. Ja sam zadovoljan.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za razliku od mnogih iskusnijih vozača, nije se dao iznenaditi na prijelazu preko Erberovog puta.

- Erberov put je trebalo samo pametno odvoziti. Trebalo je uzeti visoku liniju i visoko se postaviti na skijama. To su svi vidjeli već nakon sedam vozača.

Njegov bi zaostatak na nekim teže postavljenim stazama bio dovoljan za drugu vožnju.

- Postavka je bila jednostavnija nego inače u Svjetskom kupu, ali bilo je zanimljivo, jer su odlučivale nijanse. Na nekoj drugoj stazi bi zaostatak 2.47 bio dovoljan za drugu vožnju, ali bi vjerojatno i staza bila u drugačijem stanju - rekao je Leon i pohvalio kvalitetu sljemenske podloge.

- Bila je tu i tamo neka grbica, neki trag, ali staza je bila u jako dobrom stanju. (mg)