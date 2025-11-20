Obavijesti

Vidović nemoćan i u Karlovcu!? Kovačević pokazao novo lice, uveo karantene, ne daje izjave!

Piše Hrvoje Tironi,
Vidović nemoćan i u Karlovcu!? Kovačević pokazao novo lice, uveo karantene, ne daje izjave!
Zagreb: Mario Kovačević održao konferenciju za medije nakon izgubljene utakmice rezultatom 3:0 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Trener 'modrih' želi više ozbiljnosti, veću posvećenost igrača Dinamovom projektu. I tu se odlučio za određene promjene. Stojković i Varela oduševili u Karlovcu, Topić iskoristio svoje minute...

Dinamo je uspješno prošao osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, nogometaši Marija Kovačevića odradili su dobar posao u Karlovcu. I s visokih 7-0 svladali drugoplasiranu momčad Prve NL. Trener "modrih" posljednjih tjedana živi pod velikim pritiskom, ali njegova je momčad u Karlovcu pokazala drugačije lice, više želje i volje nego u nekim važnijim dvobojima.

