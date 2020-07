Vikend 'd' u Hajduku: Odluke o Brbiću i kampu pa stiže Rijeka

Hoće li priča o kampu u Trogiru biti jezičac na vagi koji će 'nadzornicima' dati dodatni argument da odbiju Brbićevu ostavku i ostave ga do daljnjega na funkciji predsjednika Hajduka?

<p>Još od iskrcavanja saveznika na Normandiju u drugom svjetskom ratu izraz 'Dan D' upotrebljava se kao oznaka za neki važan, značajan, presudan dan, dan odluke ili dan kad se očekuje neki veliki preokret, a obzirom na sve ono što čeka Hajduka u danima pred nama, vikend pred nama bi se slobodno mogao nazvati i 'vikend D'.</p><p>Za danas je zakazana sjednica Nadzornog odbora Hajduka na kojoj bi šestorica preostalih članova nakon odstupanja Krešimira Krole trebala odlučiti o ostavci predsjednika Marina Brbića.</p><p>Podsjetimo, Brbić je podnio ostavku nakon pobjede u Maksimiru, kada je i matematički postalo jasno da Hajduk više ne može ostvariti cilj sezone, plasman na drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Brbić je obećanje o ostavci dao nakon sramotnog ispadanja od Gzire i u ponedjeljak ga je i ispunio, no njegova ostavka nije neopoziva, odnosno, 'nadzornici' je ne moraju prihvatiti, a mogu je i prolongirati...</p><p> Nadzorni odbor</p><p><em>HNK Hajduk će o ostavci predsjednika Uprave Marina Brbića raspraviti i odlučiti na fizičkoj sjednici u Splitu koja će se održati u petak 17. srpnja 2020. godine</em> bilo je sve što je predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović kazao, no znakovito je da će se odluka o Brbićevoj ostavci donijeti tek nakon što se održi sjednica Gradskoga vijeća Trogira, na kojoj će vijećnici glasovati o 'Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji s Hajdukom i izgradnji nogometnog kampa na lokaciji vojarne u Divuljama.'</p><p>Projekt izgradnje kampa s pet igrališta i svim popratnim sadržajima od vitalne je važnosti za Hajduk, na njemu se radilo već dugi niz godina, no očito je nekome odgovaralo da se predstavi javnosti baš u ovom trenutku, iako je potpuno jasno da će do rješavanja imovinsko pravnih pitanja, projektiranja, osiguravanja financija i početka gradnje u najboljem slučaju proći nekoliko godina...</p><p>Hoće li priča o kampu biti jezičac na vagi koji će 'nadzornicima' dati dodatni argument da odbiju Brbićevu ostavku i ostave ga do daljnjega na funkciji saznat ćemo danas popodne, no bez obzira na njihov stav, u nedjelju je na programu i Skupština kluba, na kojoj će o ovoj temi zasigurno imati što reći i manjinski vlasnici kluba predstavnici Udruge Naš Hajduk, kao i predstavnici većinskog vlasnika grada Splita.</p><p>Kao šlag na tortu cijeloga vikenda u nedjelju navečer na Poljudu gostuje Rijeka, a Hajduk bi nakon slavlja u Maksimiru još jednom pobjedom barem malo isprao gorak okus promašene sezone te se približio trećem, ako već nisu mogli, drugom mjestu. Na žalost, bez pomoći publike, zbog neprimjerenih skandiranja na utakmici protiv Lokomotive u Zagrebu, Hajduk je kažnjen jednom utakmicom bez gledatelja, pa će tako 18. put u HNL-u tribine Poljuda biti prisilno prazne....</p>