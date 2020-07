Brbić je podnio ostavku, ali za dva mjeseca 'tko živ, tko mrtav'

Pouzdanih informacija o tome kako će se cijela priča rasplesti naravno nema, no sve vodi prema tome kako će NO u petak formalno prihvatiti Brbićevu ostavku, ali će ga ipak zadržati na funkciji do daljnjeg

<p>Iako je predsjednik Hajduka Marin Brbić ljubitelj nešto laganijih nota, sigurno mu se ovih dana po glavi vrzmaju stihovi legendarne pjesme britanskog punk – rock banda The Clash - 'Should I stay or should I go'</p><p><em>"If I go, there will be trouble, and if I stay it will be double...<br/> So come on and let me know, should I stay or should I go..."</em></p><p>Legendarna pjesma napisana je prije četrdeset godina ali i danas se lijepo uklapa u Hajdukovu stvarnost i Brbićevu dilemu. ''Ako odem bit će problema, ali ako ostanem bit će ih dvostruko više. Zato odlučite, kažite mi trebam li otići ili ostati'' kao da 'nadzornicima' poručuje Brbić, koji ni sam nije na čistu što bi želio.</p><p>Odstupanjem bi napravio moralan čin, ali bi bio i obilježen kao gubitnik koji ostavlja klub u jako teškoj situaciji, a ostankom bi pogazio riječ koju je dao u srpnju, kada je nakon ispadanja od Gzire najavio ostavku ako Hajduk ne bude drugi, ali bi imao priliku popraviti stvari....</p><p>Brbić je, podsjetimo, u ponedjeljak podnio ostavku, no to još uvijek ne znači i da odlazi iz Hajduka. I dalje je na njemu odluka hoće li se odlučiti za častan uzmak, ili pak nastaviti borbu s neizvjesnim ishodom. Uopće nema mjesta sumnji da Nadzorni odbor želi zadržati Brbića te da će pronaći model kako to napraviti, no budućnost nosi neizvjesnost koje se plaše svi, pa tako i Brbić.</p><p>Na stranu ova najgora sezona u novijoj povijesti kluba, veći je problem ono što nas sve skupa, pa tako i Hajduka, čeka na jesen. Što ako pandemija korone opet ugasi sve aktivnosti i ako klub ne bude mogao ispunjavati financijske obaveze...?</p><p>Na temeljima uspješnog poslovanja u prošlosti i financijske stabilnosti koju Hajduk duguje isključivo prodajama mladih igrača poput Vlašića, Letice, Palaverse, Bradarića... u ovu su sezonu ušli s nikad većim budžetom od preko 20 milijuna eura te nikad skupljom momčadi. I onda se sve urušilo kao kula od karata. Dijelom zbog poraznih rezultata, dijelom zbog pandemije korone...</p><p>S prihodovne strane budžeta oglasio se alarm za uzbunu i ne gasi se, a veliko je pitanje i koliki rezovi tek čekaju Hajduka na jesen. No nema sumnje kako će biti i daleko veći i daleko bolniji od rezova za kojim su posegnuli u travnju. Hajdukov budžet punio se transferima, sponzorima, europskim nastupima i prodanim ulaznicama, a u ovoj neizvjesnoj situaciji sve je to došlo u pitanje.</p><p>Transferi mladih igrača zasad su jedini spas i tu će ključnu ulogu morati odigrati sportski direktor Ivan Kepčija. Hajdukova je sreća što ima veliku vrijednost u mladim igračima kao što su Mario Čuić, Mario Vukušić, Ivan Brnić, Karlo Sentić, pa tek godinu stariji Leon Kreković, Stipe Radić, Jakov Blagajić, Ivan Dolček, David Čolina..., kao i Tonio Teklić, Michele Šego i Ivan Delić koji su na posudbama, već iskusni Darko Nejašmić... Netko ili više njih će morati otići da bi se Hajduk spasio od stečaja, no ni to neće biti dovoljno.</p><p>Netko će morati odraditi i 'domaću zadaću' rezanja svih troškova, uključujući i plaće, a u NO Hajduka rezoniraju kako je u kriznoj situaciji bolje zadržati Brbića koji je upoznat sa situacijom i aktualne brojke 'ima u malom prstu', nego na tržištu tražiti novo rješenje, za koje je pitanje i kad će doći, i kako će se snaći. Zasjesti u vruću fotelju predsjednika Hajduka u ovakvoj krizi može samo netko tko bi tako pomogao sam sebi, a pitanje je koliko bi takav predsjednik uopće bio od pomoći Hajduku.</p><p>I zbog svega navedenoga članovi NO Hajduka u petak moraju odvagnuti koji je scenarij manje loš. Svjesni su da s Brbićevim ostankom riskiraju, ali još i više riskiraju s nekim novim rješenjem. Jer nije u pitanju samo sportski rezultat zbog kojeg je Brbić morao podnijeti ostavku, on će na žalost još neko vrijeme ostati u drugom planu. U pitanju je novac koji je vitalan za opstanak kluba u sadašnjem obliku.</p><p>Dogovor 'nadzornika' i Brbića je ključan a manjinski i većinski vlasnici kluba, udruga Naš Hajduk i grad Split koji skupa kontroliraju 90 posto vlasničkog udjela u klubu u nedjelju će ga zasigurno 'amenovati'. Grad se do sada uvijek izuzimao od strateških odluka i prepuštao ih demokratski izabranim tijelima upravljanja, a udruga Naš Hajduk sigurno neće rušiti ono što su sami gradili i izabrali. Njihovi ciljevi su i onako dugoročni i tiču se u prvom redu otkupa dionica i stjecanja što većeg udjela u vlasništvu kluba.</p><p>Pouzdanih informacija o tome kako će se cijela priča rasplesti nema, no sve vodi prema tome kako će NO u petak formalno prihvatiti Brbićevu ostavku, ali će ga ipak zadržati na funkciji do daljnjega. A to 'do daljnjega' može potrajati i dva-tri mjeseca. Time bi 'nadzornici' formalno preuzeli odgovornost i 'kupili' vrijeme u kojemu bi Tudor, Kepčija i Stanić u miru pripremili novu sezonu i krenuti od nule.</p><p>A za dva-tri mjeseca 'tko živ tko mrtav'. Tko zna što će biti s nastupom u Europi, tko zna kako će Hajduk otvoriti novo prvenstvo, na koncu, hoće li pandemija opet paralizirati život, pa tako i nogomet... Računi će se opet svoditi u rujnu ili možda tek u listopadu, i ako se situacija do tada popravi, 'nadzornici' uvijek mogu kazati kako nisu pronašli boljeg kandidata od Brbića te predložiti njegov ostanak na mjestu predsjednika ili člana uprave... A ako se kriza nastavi, ako ne bude rezultatskog napretka, ili ako korona opet zaustavi sve aktivnosti, onda će im i onako svima skupa najmanji problem biti tko sjedi u fotelji predsjednika...</p>