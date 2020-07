Nadzorni odbor Hajduka će o Brbiću raspravljati u petak...

Nadzorni odbor HNK Hajduk će o ostavci predsjednika Uprave Marina Brbića raspraviti i odlučiti na fizičkoj sjednici u Splitu koja će se održati u petak 17. srpnja 2020. godine

<p>"Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Uprave HNK Hajduk. To je moja moralna obveza jer nismo uspjeli ostvariti obećani rezultatski cilj u ovoj sezoni, a to je mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Klub neću napustiti odmah već kada se steknu uvjeti za to, jer iz odgovornosti prema Hajduku ne smijem i ne želim dopustiti da bude obezglavljen, imajući u vidu važnost održavanja stabilnosti poslovanja i funkcioniranja kluba" – kazao je jučer predsjednik Hajduka Marin Brbić, koji je tako ispunio obećanje iz srpnja prošle godine, kada je nakon ispadanja od Gzire najavio ostavku ako klub ne osvoji drugo mjesto.</p><p>Što dalje? Sada je sve u rukama članova Nadzornog odbora Hajduka, koji mogu, ali i ne moraju prihvatiti Brbićevu ostavku, odnosno mogu ga pokušati nagovoriti da skupa krenu dalje i sve potkrijepiti jednoglasnom podrškom. Čelnici Hajduka na svim razinama već neko vrijeme naglašavaju potrebu kontinuiteta upravljanja klubom, i nije nemoguća varijanta da 'nadzornici' pokušaju nagovoriti Brbića da unatoč danim obećanjima nastavi i dalje voditi klub.</p><p>Oni su se danas oglasili kratkim priopćenjem, u kome stoji:<br/> "Nadzorni odbor HNK Hajduk će o ostavci predsjednika Uprave Marina Brbića raspraviti i odlučiti na fizičkoj sjednici u Splitu koja će se održati u petak 17. srpnja 2020. godine" stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović.</p><p>Sjednica NO Hajduka bit će održana u petak, a dva dana kasnije i Skupština kluba, na kojoj će zadnju riječ imati manjinski i većinski vlasnik kluba, udruga Naš Hajduk i grad Split, koji skupa kontroliraju 90% vlasničkog udjela u klubu. Ako se 'nadzornici i odluče na pokušaj zadržavanja Brbića a on na to pristane, konačan sud će u nedjelju donijeti skupština.</p>