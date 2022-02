Po ulasku u proljetni dio sezone Dinamo, Osijek i Rijeka bili su bodovno poravnati dok im je Hajduk 'disao za vratom' i prvu trojku pratio u stopu. Četiri utakmice kasnije, 'plavi' su se odvojili na vrhu dok je najviše podbacila Rijeka, koja je pala na četvrto mjesto i treću poziciju u HNL-u prepustila Hajduku.

Prvenstvo je i dalje jedno od najuzbudljivijih u hrvatskoj nogometnoj povijesti s Dinamom na vrhu koji je uprihodio 50 bodova u 24 kola, prvi pratitelj Osijek ima samo bod manje dok je treći Hajduk na točno tri boda od Dinama s tim da zagrebački i splitski klub imaju utakmicu manje koja je baš odgođeni međusobni dvoboj. Iako nešto lošija u nastavku sezone, Rijeka je i dalje tu. Nalazi se na četvrtom mjestu s 46 bodova i u bilo kojem trenutku ponovno je prijetnja svima ostalima.

U takvom omjeru snaga 25. kolo HNL-a moglo bi razriješiti mnogo nedoumica. Jer čekaju nas dva veličanstvena derbija, svaki za po jedan dan.

U subotu od 18 sati Hajduk na Poljudu dočekuje Rijeku u velikom Jadranskom derbiju. Splićani su u sjajnoj formi i Valdas Dambrauskas još nije okusio poraz otkako je preuzeo klupu stoga će u današnjem derbiju biti izraziti favorit.

Pa su i kladionice na strani 'bilih'. Na pobjedu Hajduka koeficijent je 'samo' 1,60, da će derbi završiti remijem iznosi 4, a na pobjedu Rijeke je velikih 5,20.

- Derbi je uvijek poseban, ako ćete da pričam o Rijeci, mogao bih jako dugo pričati. Dugo ih analiziram, vjerujem da znam što planiraju i kako će igrati. Podcjenjivački bi bilo reći da su momčad koja igra samo na kontre, oni imaju jako dobar napad, uostalom, broj postignutih golova to i govori, očekivani golovi također. Oni imaju kvalitetu, nijedan drugi klub nema toliko igrača koji mogu zabiti kao Rijeka. Bit će to teška utakmica, ali ja i moji igrači volimo izazove, volimo ovakva utakmice, u kojima nam navijači daju ekstra energiju i motivaciju. Pripremali smo se za to kako implementirati naš plan igre, kako zaustaviti suparnika i istaknuti naše prednost... Ali i Rijeka poznaje nas i po meni ovo neće biti utakmica kakve smo igrali u nastavku sezone i pobjeđivali s 3-4 razlike, ova će utakmica završiti s minimalnom razlikom - rekao je uoči susreta trener Hajduka Valdas Dambrauskas dok je njegov riječki kolega Goran Tomić komentirao:

- Sigurno jedna velika utakmica za nas. Znamo koliko znači u borbi za sam vrh u ovom dijelu sezone, a i koliko je bitna za naše navijače. Napravit ćemo sve da ostvarimo dobar rezultat. Mi smo njih pobijedili na Poljudu u jednoj odličnoj utakmici, a na Rujevici smo sasvim sigurno zaslužili više od poraza u zadnjim sekundama jer smo odigrali jako dobru utakmicu. Od tada se Hajduk dosta pojačao tako da očekujem zahtjevniju utakmicu od našeg prethodnog gostovanja kod njih, ali s druge strane me veseli naša jako dobra igra u zadnjoj utakmici i Rijeka na Jadranski derbi dolazi u jako dobroj atmosferi.

Za Hajduk će ovo biti prilika bodovno se poravnati na vodećem mjestu HNL-a s Dinamom i barem do sutra zajedno s najvećim rivalom izbiti na vrh prvenstvene ljestvice. S druge strane, Riječani s vrlo nezahvalne pozicije hvataju 'posljednji vlak' za titulu. U slučaju da izgube, razlika od četiri boda i činjenicu da glavni rivali imaju utakmicu manje... Mogla bi značiti i potencijalni kraj nadanjima.

S druge strane, Osijek Nenada Bjelice će u rasprodanom Gradskom vrtu u nedjelju od 18 sati igrati drugi veliki derbi kola. U Osijek stiže Bjeličin bivši klub i lider HNL-a Dinamo.

Tu je situacija nešto drugačija. Obje momčadi igraju u dobroj formi, Dinamo je u posljednja dva mjeseca izgubio tek na gostovanju kod Seville dok je u uzvratu na Maksimiru čudesno slavio 1-0, s tim da su Osječani od nastavka polusezone izgubili tek od Slaven Belupa u onoj šokantnoj prvoj utakmici nakon zimske pauze.

Pa su i koeficijenti drugačiji nego u Jadranskom derbiju. Osječani su blagi favorit i na njihovu pobjedu je 2,60, da će završiti neriješeno iznosi 3,20 dok je na pobjedu Dinama 2,80.

- Znamo kvalitete Dinama, ali ne opterećujemo momčad s time nego pokušavamo da se igrači fokusiraju na zadatke na terenu. Morate biti 90 minuta na stopostotnom učinku. Dinamo je jučer pokazao protiv Seville da se može pobijediti kvalitetniju momčad, zašto mi to ne bismo pokazali u nedjelju? Tko god istrči u Dinamovom dresu je opasan i kvalitetan. Ne bih isključio mogućnost da Ademi i Ivanušec nastupe. Rade na tome da ih oporave za utakmicu, ali hoće li ići na taj rizik je njihova stvar. Ako zadržimo agresivnost i koncentraciju svih 90 minuta, onda su nam šanse za pobjedu velike - komentirao je Bjelica dok je strateg 'plavih' Željko Kopić kratko nakon pobjede nad Sevillom rekao:

- Dobar rezultat uvijek ti daje dobru energiju. Naravno da sam sretan što smo pobijedili, ali moje povjerenje u ovu momčad je veliko, znam kako rade, treniraju i ponašaju se. Naravno da će nas ovo još malo podići, ali dečki cijelo ovo vrijeme rade jako dobro.

Bit će ovo prilika i jednima i drugima uzeti tri boda u vatrenom okršaju. U slučaju pobjede Osijeka, Bjeličina momčad preuzet će vodeću poziciju prvenstva dok će u slučaju pobjede Dinama Kopićevi izabranici napraviti važan korak ka obrani titule. Potencijalni remi ostavit će otvorena vrata i jednima i drugima.

Oba derbija moći ćete pratiti na trećem kanalu Arene Sport (Arena Sport 3).