Španjolski nam novinari tvrde kako je Gonzalo Villar i dalje dosta cijenjeno ime u La Ligi, te kako će neki klubovi iz donjeg doma prvoligaškog ranga za takvog igrača lakoćom dati do 2 milijuna eura...
Villar je ipak najbliži odlasku, želi ga - španjolski prvoligaš!? Pojedinci će na nove posudbe...
Gonzalo Villar (27) mogao bi sljedećih dana završiti svoju maksimirsku avanturu. Španjolski veznjak nije se najbolje snašao u Dinamu, još nikoga nije uvjerio u svoje kvalitete, a u nekoliko je navrata javno pokazao nezadovoljstvo zbog manjka minutaže. Mario Kovačević u veznoj liniji više vjeruje drugim opcijama, tu su Mišić, Zajc, Bennacer, Ljubičić, Stojković, Soldo..., pa bi Villar već u siječnju trebao napustiti Dinamo.
