'Vince Carter je rekao da imamo dobre igrače, možda smo stalno tražili kruha preko pogače...'

Izabrali smo dečke koji žele igrati za reprezentaciju i koji uživaju dok su zajedno, a meni je užitak biti s njima. Rezultat toga su pobjede i plasman na EuroBasket, rekao je izbornik Mršić

<p>Hrvatska košarkaška reprezentacija u nedjelju se pobjedom protiv Švedske (87-72) plasirala na EuroBasket 2022., a izbornik <strong>Veljko Mršić </strong>istaknuo je da je to rezultat timskog rada igrača koji uživaju igrati za reprezentaciju. </p><p> - Ovo smo počeli stvarati u ljeto prošle godine kada smo išli na ljetnu ligu u Las Vegas i neke turnire u Kini. Tada me je u Las Vegasu jedan američki novinar pitao što očekujem od ove ekipe, a ja sam rekao da bi bilo dobro da nađemo dva ili tri igrača za kvalifikacije za EP. Poslije sam čuo <strong>Vincea Cartera</strong> (poznati američki košarkaš, a sada stručni komentator ESPN-a) kako je rekao da mu se čini da ima puno više dobrih igrača u našoj ekipi. Tada sam zaključio da možda mi tražimo kruha preko pogače - rekao je na konferenciji za novinare Veljko Mršić i dodao:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Izabrali smo dečke koji žele igrati za reprezentaciju i koji uživaju dok su zajedno, a meni je užitak biti s njima. Rezultat toga su pobjede i plasman na EuroBasket. No, ne želimo tu stati. Imamo velika očekivanja, ali držimo ih za sebe. Nadam se da ćemo ih ostvariti. </p><p> Hrvatska je ovom pobjedom zadržala maksimalan učinak u ovim kvalifikacijama, sa četiri pobjede je na vrhu skupine i osigurala je plasman na EuroBasket 2022. dvije utakmice prije kraja kvalifikacija. Na drugom mjestu je Nizozemska s učinkom 2-2, a Švedska i Turska imaju omjer 1-3. Posljednji kvalifikacijski krug je na rasporedu od 19. do 22. veljače 2021.</p><p>- Često puta idemo iz euforije u depresiju, i nije ovo nikakva nova era hrvatske košarke. Ovo je bio timski rad, a onda uvijek netko bljesne. Danas je to bio Marčinković, a prije toga Bilan i Šakić. I kad igrate timski, niste ovisni o tome hoće li netko imati dobar dan ili ne - ocijenio je izbornik Mršić. </p><p> U susretu protiv Švedske istaknuo se košarkaš Splita Pavle Marčinković, koji je upisao 20 poena i 8 skokova. </p><p> - Zahvaljujem se izborniku što mi je dao priliku da igram za reprezentaciju. Sjećam se 2012. godine kada sam također bio u ekipi i kad smo se plasirali na EP. Sjajan je osjećaj plasirati se na EuroBasket, ali sada mi je još draže jer sam imao konkretniju ulogu. Ovo je timski uspjeh i ne treba isticati nikoga. Imamo svoj cilj i idemo u tom smjeru sigurnim koracima - rekao je Marčinković.</p>