ZAVRŠIO I NA UVJETNOJ

Vinicius je tvrdio da ga je igrač Benfice rasistički vrijeđao. Uefa ga kaznila zbog homofobije

Kako je jednu već odslužio, Prestianni će morati odslužiti još dvije utakmice suspenzije u europskom natjecanju ili dresu reprezentacije, pod uvjetom da u razdoblju od dvije godine ne ponovi prekršaj

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (Uefa) suspendirala je napadača Benfice na šest utakmica, od koje su tri uvjetno, zbog diskriminirajućeg i homofobnog ponašanja, objavila je krovna nogometna organizacija Starog kontinenta.

"Uefino kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo odlučilo je suspendirati igrača Benfice Gianlucu Prestiannija na ukupno šest utakmica kluba ili reprezentacije zbog diskriminirajućeg, tj. homofobnog ponašanja. Suspenzija za tri od ovih utakmica podliježe probnom roku od dvije godine, počevši od datuma ove odluke," objavila je Uefa.

Kako je jednu već odslužio, Prestianni će morati odslužiti još dvije utakmice suspenzije u europskom natjecanju ili dresu reprezentacije, pod uvjetom da u razdoblju od dvije godine ne ponovi prekršaj.

Podsjetimo, brazilski reprezentativac Vinicius Jr. optužio je Argentinca za rasističku uvredu tijekom prve utakmice play-offa Lige prvaka igrane u Lisabonu. Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač Vinicius Junior požalio da ga je Argentinac navodno nazvao “majmunom”.

Prestianni je nakon utakmice odbacio optužbe putem svog Instagram profila. U objavi je naveo kako nikada nije izgovorio rasističke uvrede te je poručio da će surađivati s nadležnim tijelima kako bi se utvrdila istina. Uefa je zatražila od Fife produljenje suspenzije diljem svijeta, što znači da bi Prestianni mogao propustiti Svjetsko prvenstvo.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'

Bračni par Livaja zemljište na Šolti kupio je za 210.000 eura, susjed im je Ivan Rakitić. Stručnjak za nekretnine otkriva nam sve o vrijednosti na toj lokaciji
DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'
NOVI INVESTITOR

DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'

U posljednje vrijeme interes za ulaganje u Hajduk pokazalo je više potencijalnih investitora. Među njima se isticao i jedan bogati kanadski Hrvat, no njegov se interes ohladio

