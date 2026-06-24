Vinicius Junior se nalazi pred izlaznim vratima Real Madrida?

Vinicius Junior aktualni ugovor s Realom iz Madrida ima do ljeta iduće godine, a novi još uvijek nije potpisan. Kao glavni razlog ističu se financijska potraživanja Realove zvijezde.

Ugledni španjolski list AS u novom je tekstu otkrio kako sada kreće svojevrsno ‘odbrojavanje‘ te da je Brazilac poručio čelnicima Kraljevskog kluba da će s njima o svojoj budućnosti u Los Blancosima raspravljati nakon Svjetskog prvenstva. Isti izvor navodi kako sve ima rok trajanja, pa tako i strpljenje čelnika madridskog velikana, koji bi se mogli odlučiti za opciju prodaje ako se strane ne uspiju dogovoriti.

Foto: JAMES LANG

- Real Madrid je poslao nekoliko ponuda za nastavak suradnje Viniciusu Junioru. Ni na jednu ponudu nije odgovoreno. Klub je uvijek bio optimističan oko nastavka suradnje, ali taj optimizam nije pretvoren u bilo kakav dogovor - stoji u tekstu AS-a.

Španjolci navode i kako Real neće stvarati probleme igraču ako odluči napustiti Santiago Bernabéu nakon isteka ugovora, no pitanje je koliko je ta opcija realna.