Obavijesti

Sport

Komentari 1
BRAZILAC ODIGRAO BRILJANTNO

Vinicius 'otvorio dušu': I ja sam čovjek, ne želim da mi zvižde

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Vinicius 'otvorio dušu': I ja sam čovjek, ne želim da mi zvižde
4
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Vinicius je protiv Monaca osim gola i dvije asistencije stvorio sedam šansi, pet puta pucao, ostvario četiri uspješna driblinga i pet puta osvojio loptu. Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 10 za svoj nastup

Admiral

Real Madrid je razbio Monaco 6-1 u 7. kolu Lige prvaka na Santiago Bernabeuu, a briljirao je Vinicius Junior s golom i dvije asistencije. Nakon utakmice "otvorio je dušu" o tome kako se osjeća posljednjih tjedana. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

- Ne želim da mi zvižde u mojoj kući, gdje se osjećam vrlo ugodno. Na posljednjim utakmicama nisam se osjećao ugodno jer su mi zviždali svaki put kad bih nešto pogriješio - započeo je Brazilac i dodao:

- Uvijek sam u centru svega i ne želim biti zbog stvari izvan terena. Želim biti zbog onoga što sam učinio za ovaj klub. 

UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Podsjetimo, navijači Reala gromoglasnim su zvižducima dočekali Viniciusa na utakmici protiv Levantea, a krilni igrač "kraljeva" istaknuo je kako u svlačionici vlada jedinstvo. 

- Mi smo obitelj. Uz povjerenje suigrača i dajući našu najbolju verziju, osvojit ćemo mnogo toga ove sezone. Kod kuće nam je potrebna podrška naših navijača da se sve vrati u normalu. Želimo pobjedu, kao i oni. Ako smo zajedno, ova sezona će biti bolja - rekao je pa se osvrnuo na zahtjeve u Realu:

- Igrati u najvećem klubu na svijetu vrlo je komplicirano, zahtjevi su izuzetno visoki. I ja sam čovjek - rekao je nakon utakmice. 

Vinicius je protiv Monaca osim gola i dvije asistencije stvorio sedam šansi, pet puta pucao, ostvario četiri uspješna driblinga i pet puta osvojio loptu. Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 10 za svoj nastup. 

UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

U Real je stigao 2018. i dosad je skupio 352 utakmice i zabio 113 golova, uz 94 asistencije. Ugovor s Realom istječe mu u ljeto 2027. godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026