Vinicius je protiv Monaca osim gola i dvije asistencije stvorio sedam šansi, pet puta pucao, ostvario četiri uspješna driblinga i pet puta osvojio loptu. Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 10 za svoj nastup
Vinicius 'otvorio dušu': I ja sam čovjek, ne želim da mi zvižde
Real Madrid je razbio Monaco 6-1 u 7. kolu Lige prvaka na Santiago Bernabeuu, a briljirao je Vinicius Junior s golom i dvije asistencije. Nakon utakmice "otvorio je dušu" o tome kako se osjeća posljednjih tjedana.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Ne želim da mi zvižde u mojoj kući, gdje se osjećam vrlo ugodno. Na posljednjim utakmicama nisam se osjećao ugodno jer su mi zviždali svaki put kad bih nešto pogriješio - započeo je Brazilac i dodao:
- Uvijek sam u centru svega i ne želim biti zbog stvari izvan terena. Želim biti zbog onoga što sam učinio za ovaj klub.
Podsjetimo, navijači Reala gromoglasnim su zvižducima dočekali Viniciusa na utakmici protiv Levantea, a krilni igrač "kraljeva" istaknuo je kako u svlačionici vlada jedinstvo.
- Mi smo obitelj. Uz povjerenje suigrača i dajući našu najbolju verziju, osvojit ćemo mnogo toga ove sezone. Kod kuće nam je potrebna podrška naših navijača da se sve vrati u normalu. Želimo pobjedu, kao i oni. Ako smo zajedno, ova sezona će biti bolja - rekao je pa se osvrnuo na zahtjeve u Realu:
- Igrati u najvećem klubu na svijetu vrlo je komplicirano, zahtjevi su izuzetno visoki. I ja sam čovjek - rekao je nakon utakmice.
Vinicius je protiv Monaca osim gola i dvije asistencije stvorio sedam šansi, pet puta pucao, ostvario četiri uspješna driblinga i pet puta osvojio loptu. Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 10 za svoj nastup.
U Real je stigao 2018. i dosad je skupio 352 utakmice i zabio 113 golova, uz 94 asistencije. Ugovor s Realom istječe mu u ljeto 2027. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+