Vinicius pozvao rivala iz Barce u zajedničku borbu protiv rasizma

Nadam se da nam se i Lamine može pridružiti u ovoj borbi. Mi imamo novac, ali siromašni tamnoputi ljudi suočavaju se s puno većim poteškoćama od nas, rekao je Vinicius

Zvijezda Real Madrida Vinícius Júnior, nogometaš koji je i sam bezbroj puta bio meta gnusnih rasističkih uvreda, ponovno je iskoristio glas kako bi progovorio o gorućem problemu u nogometu i društvu. No, ovoga puta poslao je snažnu poruku jedinstva, pozvavši mladu zvijezdu rivalske Barcelone, Laminea Yamala, da mu se pridruži u borbi.

Viníciusov komentar došao je kao reakcija na nedavni incident u kojem je Yamal javno osudio islamofobne povike s tribina tijekom prijateljske utakmice Španjolske. Brazilac je na konferenciji za medije uoči utakmice Lige prvaka protiv Bayerna pokazao zrelost i širu sliku problema, ističući da borba nadilazi osobne napade na bogate sportaše.

​- Nadam se da nam se i Lamine može pridružiti u ovoj borbi. Mi imamo novac, ali siromašni tamnoputi ljudi suočavaju se s puno većim poteškoćama od nas. Ne kažem da su Španjolska, Njemačka ili Portugal rasističke zemlje, ali rasista ima u svakoj zemlji - poručio je Vinícius, a njegove riječi prenosi španjolski AS.

[AS] Vini on Yamal calling out racism: “I hope Lamine can join this fight as well. We have money, but poor Black people face more difficulties than we do. I’m not saying that Spain, Germany, or Portugal are racist countries, but there are racists in every country.”
by u/Sparky-moon in soccer

Ova poruka ima posebnu težinu jer dolazi od igrača Reala i upućena je igraču Barcelone - dvojici mladih lidera najvećih svjetskih rivala. U svijetu u kojem klupske boje često dijele navijače do ekstrema, poziv na zajedništvo u borbi za ljudsko dostojanstvo odjeknuo je snažnije od bilo kojeg rezultata na terenu. Vinícius, kojeg je Fifa imenovala vođom posebnog odbora za borbu protiv rasizma, ovime pokazuje da su neki problemi veći od nogometa.

