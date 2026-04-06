Vinicius sve bliže transferu na ljeto. Želi ga cijela Premier liga

Jedna od najvećih zvijezda Real Madrida, brazilski napadač Vinícius Júnior, mogao bi ovog ljeta napustiti španjolsku prijestolnicu. Pregovori oko novog ugovora zapeli su u slijepu ulicu, a situaciju pozorno prate najbogatiji klubovi engleske Premier lige, spremni na povijesni transfer.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Ugovor istječe, a pregovori stoje

Viníciusov trenutni ugovor s "kraljevskim klubom" istječe u lipnju 2027. godine, što znači da ovog ljeta ulazi u posljednjih 12 mjeseci važeće suradnje. To stavlja Real Madrid pred zid: ili će osigurati njegov potpis na novi, dugoročni ugovor, ili će ga morati prodati kako bi izbjegli scenarij u kojem Brazilac iduće godine odlazi kao slobodan igrač, bez ikakve odštete. Pregovori traju već više od 18 mjeseci, no do dogovora još nije došlo. Glavni kamen spoticanja su, očekivano, financije.

Viníciusov tabor navodno traži plaću koja bi ga izjednačila s najplaćenijim igračem kluba, Kylianom Mbappéom, što bi iznosilo više od 500.000 funti tjedno. Izvori iz Španjolske tvrde da je uprava kluba Brazilcu predstavila svoju konačnu ponudu i poručila kako je neće poboljšavati. Ultimatum je jasan: potpiši ili odlazi.

Elita Premier lige obaviještena o dostupnosti

U pozadini zastoja u pregovorima, posrednici su već kontaktirali pet najvećih engleskih klubova kako bi ispitali njihov interes. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea i Arsenal obaviješteni su o potencijalnoj dostupnosti 25-godišnjeg krilnog napadača. Osim engleskih teškaša, situaciju prate i europski divovi poput Paris Saint-Germaina i Bayern Münchena. Manchester United se spominje kao najozbiljniji kandidat, navodno spreman ponuditi oko 200 milijuna eura kako bi Vinícius postao zaštitno lice nove ere na Old Traffordu. Iako njegova otkupna klauzula iznosi astronomskih milijardu eura, realna tržišna cijena u slučaju prodaje ovog ljeta procjenjuje se na iznos između 150 i 200 milijuna eura.

Iako je Vinícius navodno sretan u Madridu i ne gura aktivno transfer, činjenica je da razmatra sve dostupne opcije. Osim golemih financijskih zahtjeva, kao mogući razlozi za odlazak spominju se i taktičko preklapanje s Mbappéom na poziciji lijevog krila te želja za novim izazovom u ligi koja se smatra marketinški i natjecateljski najjačom na svijetu. S druge strane, u Realu su relativno mirni i vjeruju da će se dogovor na kraju postići. Ipak, sat otkucava, a neuspjeh u pregovorima otvorio bi vrata za jedan od najvećih transfera u povijesti modernog nogometa.

*uz korištenje AI-a