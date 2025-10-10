Viralna fotka: David Beckham i Jackie Chan snimljeni u društvu gorostasnih košarkaških ikona

David Beckham (50), ikona stila i jedan od najpoznatijih nogometaša svih vremena, ponovno je oduševio svoje pratitelje na Instagramu objavom koja je u trenu postala viralna. Okupio je na jednom mjestu legende iz svijeta sporta i filma, a jedan detalj posebno je nasmijao obožavatelje.

Beckham je podijelio nekoliko fotografija s NBA utakmice održane u The Venetian Macao, gdje je uživao u društvu istinskih velikana. Na jednoj od slika pozira nasmijan uz legendarnog glumca i majstora borilačkih vještina, Jackieja Chana. Ipak, fotografije koje su izazvale najviše reakcija su one na kojima stoji između košarkaških divova, Shaquillea O'Neala i Yao Minga.

Unatoč svojoj atletskoj građi, Beckham pored njih izgleda iznenađujuće sićušno, što je i sam prihvatio s dozom humora. Ova objava dolazi u iznimno uspješnom razdoblju za Beckhama, koji je nedavno, u lipnju 2025. godine, od kralja Charlesa III. primio titulu viteza.

Osim što uspješno vodi svoj nogometni klub Inter Miami, Beckham niže i poslovne uspjehe. Nedavno je lansirao novu kolekciju naočala, a šuška se i o pokretanju modnog brenda inspiriranog kćeri Harper. Njegova medijska prisutnost također je na vrhuncu, s obzirom na to da je upravo izašao i Netflixov dokumentarac o njegovoj supruzi Victoriji, u čijoj je produkciji sudjelovao njegov Studio 99.

Fanovi oduševljeni fotkom

Njegovi pratitelji preplavili su objavu komentarima, a većina se složila da je riječ o "legendarnom okupljanju". Mnogi su se našalili na račun ogromne razlike u visini. "Zamisli ovu dvojicu u šesnaestercu da čekaju Beckhamov centaršut", jedan je od najpopularnijih komentara. Drugi su jednostavno pisali: "Legende".