Vita je odlikašica, svira klarinet i niže medalje! 'Nekad mi je i 24 sata dnevno premalo za sve...'

Godinama smo navijali i strepili uz Blanku Vlašić, Saru Kolak i Sandru Elkasević, koje su dominirale u svojim disciplinama i punile vitrine medaljama. Vapimo za novim atletskim blagom koje će preuzeti njihov primat u atletskom svijetu, a jedan dijamant brusi se i kuje u tišini.

Vita Barbić (18) čudo je od djeteta. Prije godinu dana osvojila je zlato na Europskom prvenstvu do 20 godina, a sad se na Svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugeneu okitila srebrom i donijela našoj zemlji jedinu medalju na ovom natjecanju! Do medalje je stigla hicem od 56,37 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Aseel Osama Abdel Hamid, čije je koplje odletjelo 59,82 metra. Ovo je 17. medalja na Svjetskim juniorskim prvenstvima za hrvatsku atletiku - 9 zlatnih, 4 srebrne i 4 brončane medalje.

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vita je djevojka s Ferenščice, a kako je krenula, i pokojni Cico Kranjčar mogao bi dobiti grafitom oslikano društvo. Primjerice, u Osijeku je mural prošle godine dobila Donna Vekić nakon olimpijskog srebra u Parizu. Vita je i nevjerojatno svestrana djevojka, ne samo u atletici, nego i izvan atletske staze i krugova. Uz koplje, njezina je disciplina i bacanje diska, u čemu je također vrhunska, no kad dođe, a doći će, trenutak da skrene na raskrižju, kojim će putem?

- Koplje se čini kao logičan izbor, no disk mi je velika ljubav. Iako je sad malo po strani, nisam ga zaboravila, želim ga i dalje bacati dok se ne iskristalizira situacija kad dođem do seniorske atletike. Popratna disciplina može biti izazov, kad učiš jednu stvar, druga se lakše prima. A i ako ne ispadne na vrhunskoj razini, ostat će mi kao pomoćna sprava.

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vita je bila djevojčica kad se cijela Hrvatska 19. kolovoza 2016. godine probudila s pitanjem: "Tko je Sara Kolak i što se dogodilo?". Je li njezino olimpijsko zlato u Rio de Janeiru prevagnulo da odabere koplje?

- Bila sam još u atletskoj školi, ali već sam imala afinitete prema tehničkim disciplinama. Sjećam se da su mi roditelji puštali snimke tog finala i svakako je za mene bila motivacija. Imala sam priliku upoznati Saru, ona mi je sjajna podrška, udijeli mi i pokoji savjet te je sjajno imati kraj sebe takve vrhunske sportaše kao što su ona i Sandra, za primjer što treba raditi pa i što ne treba raditi.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sa Sandrom je imala priliku i trenirati.

- Moj trener i Sandra bliski su prijatelji i često smo se sretali na pripremama. Sjećam se prvi put kad sam imala 11 godina, govorila sam sebi: "Vau, i Sandra je ovdje". Gledala sam na nju s divljenjem, gledam je i sad, ali uz više podrške i suradnje.

Ove godine je kao odlikašica završila Prirodoslovnu gimnaziju u Zagrebu, a briljira, osim sporta i obrazovanja, i u drugim stvarima!

- Slikam, sviram, umjetnička crta kod mene je vrlo izražena. Slikam s uljanim bojama, teme su razne. Evo, sestra me je zamolila da joj nacrtam naš obiteljski stol i štrukle da to može ponijeti u Ameriku, gdje studira. Završila sam tri razreda glazbene škole jer sam morala odabrati sport ili glazbu. Danas sviram za gušt, dođe mi kao ispušni ventil. Sviram jazz, soul... Oduvijek sam voljela slušati netipičnu vrstu glazbe za svoju generaciju. Nekad mi je i 24 sata dnevno premalo za sve što želim. Morala sam pronaći način da utrpam sve obaveze, ha, ha.