Vitomir Maričić držao je dah čak 10 i pol minuta: 'Bilo je lakše od očekivanog i idemo još dalje'

Deset minuta i 30 sekundi bez daha novi je hrvatski rekord koji je riječki ronilac na dah, Vitomir Maričić, ostvario u disciplini statika (STA) na natjecanju održanom na bazenskom kompleksu Kantrida u Rijeci.

Natjecanje je održano u organizaciji Kluba Ocean iz Rijeke i AIDA Hrvatska, u okviru međunarodne organizacije AIDA International – World Apnea. Maričić je time za 22 sekunde nadmašio vlastiti nacionalni rekord iz 2025. godine, kada je zadržao dah 10 minuta i 8 sekundi. Novi rezultat od 10:30 trenutačno je treći rezultat na World Apnea svjetskoj ljestvici u statici i najbolji rezultat ostvaren u 2026. godini.

Iako je očekivao napredak, kaže da ga je iznenadilo koliko je novi rekord ostvario lakše od očekivanog.

Foto: privatna arhiva

- Ne mogu reći da sam potpuno iznenađen rezultatom, ali iznenadilo me što je bilo lakše nego što sam očekivao. Ponovio sam recept od prošle godine, samo ovaj put namjerno nisam skinuo toliko kilograma jer sam htio ostaviti prostora za daljnje poboljšanje. Uspio sam i dodatno usporiti metabolizam, a ni tu kartu još nisam odigrao do kraja. Ove sezone koristim Oxxyslab probiotski kompleks koji bi mi trebao omoguciti vecu iskoristivost kisika i za sada se čini da djeluje odlično - rekao je Maričić nakon natjecanja.

Upravo zato rezultat od 10 minuta i 30 sekundi ne vidi kao krajnju granicu.

- Vrlo sam optimističan kada je riječ o ovoj disciplini i definitivno ću pokušati ići još dalje. Znam gdje još imam prostora za napredak i vjerujem da mogu napraviti novi iskorak. Ali sada za početak slijedi mala pauza i povratak bazičnom treningu. Ciklus počinje ispočetka - najavio je.

Statika je jedna od najzahtjevnijih disciplina ronjenja na dah, u kojoj sportaš, mirujući s licem uronjenim u vodu, pokušava što dulje zadržati dah. Maričić je granicu od deset minuta prvi put probio prošle godine, a sada je vlastiti nacionalni rekord pomaknuo za dodatne 22 sekunde.

Foto: privatna arhiva

Novi rezultat još je jedan u nizu međunarodnih uspjeha hrvatskog ronioca na dah. Maričić već godinama pripada samom svjetskom vrhu ovog sporta, a AIDA International – World Apnea proglasila ga je najboljim roniocem na dah prema ukupnom međunarodnom rankingu za 2025. godinu.

Široj javnosti poznat je i kao aktualni Guinnessov svjetski rekorder u najdužem zadržavanju daha u disciplini statika na kisiku, nakon što je 2025. godine ostvario rezultat od nevjerojatnih 29 minuta i 3 sekunde. Novi nacionalni rekord na Kantridi potvrđuje da ni nakon prelaska granice od deset i pol minuta u statici ne planira stati. Nakon kratke pauze vraća se bazičnom treningu i pripremama za nove izazove.