<p>"Čak 100 let smo čakali... Danes smo dočakali!", objavili su ushićeno ljudi iz <strong>Celja</strong>, novog prvaka <strong>Slovenije</strong>. Celje je osnovano prije točno 100 godina, a na jubilej je "rumeno-modrima" došao prvi naslov prvaka u klupskoj povijesti. Dakako, ne može to sve proći bez hrvatskog pečata.</p><p>Najbolji igrač Celjana bio je hrvatski napadač <strong>Dario Vizinger</strong> (22), mladi reprezentativac i vruća roba na slovenskom tržištu.</p><p>- Uh, nisam tijekom sezone razbijao glavu pričama o potencijalnom transferu. Znate kako je, puno ljudi je oko vas, <strong>pune </strong>vam glavu. Fokusirao sam se isključivo na nogomet - javio nam se presretni Vizinger.</p><p>Celje je u zadnjem kolu dočekalo <strong>Olimpiju </strong>hrvatskog stratega Dine Skendera (2-2). Naravno, nije moglo bez drame. Kerin je doveo Celjane u vodstvo, izjednačio je Elsnik pa je potom gol za 2-1 i erupciju oduševljenja postigao upravo Vizinger. Nije to bio najljepši gol... Snašao se Čakovčanin sjajno i u mrežu pospremio jedan "otpadak", poput najvećih golgetera.</p><p>- Postigao sam nekoliko sjajnih golova ove sezone, ali ovaj mi je definitivno najdraži - smije se daroviti napadač.</p><p>Elsnik je izjednačio na 2-2, ali nisu gosti iz Ljubljane imali snage za potpuni preokret. Vatromet je mogao početi... Imali su Celjani u prošlosti sjajnih trenera na klupi, bio je tu <strong>Stanko Poklepović</strong>, ozbiljniju trenersku karijeru započinjao je <strong>Igor Jovićević</strong>, a zanat je u Celju pekao i <strong>Simon Rožman</strong>, danas trener Rijeke. Nitko od njih nije uspio osvojiti trofej. Sve do <strong>Dušana Kosiča</strong> (49) i njegove družine.</p><p>Vizinger je u Sloveniju došao iz Rijeke. Prvo se kalio na posudbi u <strong>Rudaru </strong>iz Velenja pa ga je otkupilo Celje. Bio je to pun pogodak. Ove je sezone u 35 utakmica zabio 23 gola i ostvario 12 asistencija. Bio je drugi strijelac lige, iza <strong>Ante Vukušića</strong>.</p><h2>'Uživao sam u radu s Kekom'</h2><p>- Povratak u Rijeku? Gledajte, tamo mi je bilo baš lijepo. Uživao sam raditi s <strong>Matjažom Kekom</strong> (58), a u Sloveniju sam otišao isključivo kako bi dobio bolju minutažu. </p><p>Zanimljivo, Vizingeru se piše i <strong>naslov prvaka</strong> Hrvatske s Rijekom iz sezone 16/17. Odigrao je te sezone jedine dvije utakmice u 1. HNL, protiv <strong>Osijeka </strong>dvije minute te 63 protiv Istre. Pa koji je naslov draži?</p><p>- Definitivno ovaj slovenski. U Rijeci i nisam igrao, a to sam bio stožerni igrač. Sportski direktor kazao nam je uoči sezone da je cilj borba za naslov, ali tome se i nismo nadali nakon slabijeg ulaska u prvenstvo. Eto, nekako smo u finišu dostigli i prestigli Olimpiju i iznenadili sve - priča Vizinger pa dodaje:</p><p>- Profeštali smo nakon utakmice, ali ne prežestoko. Već 12.08. počinje nam novo prvenstvo i nema previše vremena za odmor. Tu su i kvalifikacije za Ligu prvaka... Kad sam tek došao nisu me baš prepoznavali na ulici. Celjani baš i nisu previše pratili nogomet, ali kako smo redali dobre rezultate tako su se i oni zainteresirali.</p><p>U Celju je prava hrvatska kolonija. Prvotimac je nekadašnji Dinamov stoper <strong>Josip Čalušić</strong> (26), tu je i bivši veznjak Dinama i Slaven Belupa <strong>Karlo Plantak</strong> (22), a treći strijelac momčadi s 10 golova je <strong>Ivan Božić</strong> (23), Dinamov igrač na posudbi. Vizingerov Čakovec udaljen je svega stotinjak kilometara autom od Celja, ali Dario je živio baš u Celju.</p><p>- Najviše sam se družio s Božićem, živjeli smo zajedno u stanu. Ma, družili smo se sa svima, koji su živjeli tu u Celju, baš smo prava ekipa - završio je Vizi.</p>