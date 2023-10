Vjerojatni budući Hrgovićev protivnik: 'Filip je u borbama izgledao kao da želi odustati'

IBF je najavio oduzimanje pojasa boljem iz okršaja Oleksandr Usik - Tyson Fury ako se odluče raditi i revanš. Za upražnjeni bi se pojas borili Filip Hrgović (31 godina, 16-0) i Otto Wallin (32, 26-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Filip nokautirao Australca

Pokretanje videa ... Bravo, Filipe! Hrga nokautirao Australca u zadnjoj rundi meča | Video: 24sata/Video

Prema IBF-u, Hrgović ima status obaveznog izazivača. Šveđanin Wallin na ljestvici je spomenute federacije odmah iza Hrgovića.

- Ja sam broj dva i ako titula postane dostupna borit ću se s Hrgovićem za nju. S Furyjem se nikad ne zna što će učiniti, ali nadam se da će se njegova borba s Usykom dogoditi jer je to dobro za boks, a možda bude dobro i za mene - rekao je Wallin u razgovoru za Seconds Out, pa govorio o svom potencijalnom sljedećem protivniku, odnosno najboljem hrvatskom teškašu:

- Mislim da je Hrgović dobar borac, ima solidno zaleđe, solidno amatersko iskustvo, neporažen je kao profesionalac, ali u posljednja dva meča vidio sam rupe u njegovim izvedbama. U borbama sa Zhileijem Zhangom i Dempseyjem McKeanom vidio sam neke rupe, možda ne u tehničkom pogledu, nego u mentalnom. Protiv Zhanga je izgledao gotovo kao da želi odustati, a slično je bilo i protiv McKeana, bilo je određenih trenutaka kad nije izgledao dobro i kad je djelovalo kao da ne želi biti tamo. To je čudno.

Wallin je nastavio...

- Mislim da mi je to velika prilika da osvojim teškašku titulu. Švedska nije imala svjetskog prvaka u teškoj još od Ingemara Johanssona, a od tada je prošlo 60 godina, stoga bi to bilo nevjerojatno.

A što ako će se meč za IBF-ovu titulu održati u Hrvatskoj?

- Ne pridajem previše pozornosti tome gdje će borba biti održana, ali ne vjerujem da će se to dogoditi u Hrvatskoj. Vidjet ćemo što će se dogoditi i tko će biti promotor. Ako i bude u Hrvatskoj, nije mi važno, tijekom karijere sam se borio skoro svugdje tako da sam navikao na to. Otvoren sam i za opciju da se borimo u Ujedinjenom Kraljevstvu, to bi bilo lijepo.