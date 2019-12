Vjerujete u ostanak Olma? OK, ali budimo realni, jako teško...

Neki hrvatski mediji donijeli su 'ekskluzivnu' priču kako Dani Olmo gotovo sigurno ostaje do kraja sezone u Dinamu. I tu su - pogriješili. Španjolski nogometaš i najbolji igrač Dinama najvjerojatnije će već ove zime, čim u Maksimir stigne prava ponuda napustiti Dinamo. I bez obzira na volje, snove ili želje svih navijača Dinama, to je realnost. Dinamo je dovoljno dugo zadržao 21-godišnjeg nogometaša, a sada će na njemu ozbiljno napuniti blagajnu.

Dani Olmo iz Dinama je stigao do španjolske reprezentacije, čak i debitirao za 'furiju', no nastupi u Dinamu mu ne mogu jamčiti mjesto među 23 putnika na Europsko prvenstvo. A odlazak na svoje prvo seniorsko veliko natjecanje može osigurati samo kao igrač - renomiranijeg kluba. Budite sigurni, španjolski (Atletico Madrid, Sevilla, Valencia...), ali i inozemni klubovi danas dobro znaju tko je Dani Olmo, baš svi bi ga voljeli imati u svojim redovima. Iz jednostavnog razloga, Olmo je sadašnjost i budućnost španjolskog nogometa.

Također, svaka mogućnost ostanka Danija Olma do daljnjega u Maksimiru bila bi i velika kocka. Da, Dinamo je s njim u kadru jači, puno jači i ozbiljniji, ali Dani Olmo bi na ljeto ušao u posljednju godinu ugovora i to je za hrvatskog prvaka - veliki problem. Španjolac još nije potpisao novi ugovor s 'modrima', najvjerojatnije ni neće, pa je ova zima pravo vrijeme za njegov rastanak s Dinamom i Hrvatskom. Samo se čeka prava ponuda.

Ostane li Dani u Dinamu do ljeta (što je nerealno), njegova će cijena bitno opasti, tu se više ne bi pričalo o 20-ak ili 30-ak milijuna eura, već bi Dinamo dobio puno manje novaca. Zainteresirani bi se kupci mogli 'kockati' (kao u slučaju Tottenhamovog Christiana Eriksena koji od ljeta postaje slobodan igrač, a Spursi su nedavno odbijali ponude od 70-ak milijuna eura), pričekati zimu i onda Danija besplatno potpisati za ljeto 2021. godine. A to nikome nije interes, kako ni samom igraču, tako ni predstavnicima Dinama.

Dani Olmo je iz Dinama dosegao maksimum, stigao do španjolske A reprezentacije, a to je bila - nemoguća misija. U brojnim razgovorima s ljudima iz Dinama doznajemo kako su se već i oni u mislima 'oprostili od Danija', kako svi znaju da mladi Španjolac odbrojava svoje zadnje dane u Maksimiru. Ne, Dani još nije našao novu sredinu, niti potpisao za neki novi klub, no vjerujete li u njegov ostanak do ljeta, onda povjerujte i u bajke. Snjeguljicu, Trnoružicu ili Crvenkapicu, kako god hoćete. Prava ponuda će stići, Olmo je prekvalitetna roba, ponavljamo - to je realnost.

Dinamo ne bi imao ništa protiv odlaska još pokojeg igrača, a među prvima se tu izdvaja Amer Gojak. Zahvalni veznjak stigao je do BiH reprezentacije, na tom levelu odigrao nekoliko sjajnih utakmica, zabio i četiri pogotka. Za 22-godišnjeg veznjaka ima puno usmenih, ali niti jedna službena ponuda, no u Maksimiru vjeruju kako će i one brzo stići na njihovu adresu. A Nenad Bjelica već je počeo ozbiljnije razvijati Luku Ivanušeca, čeka se i eksplozija Lovre Majera, dok će sredinu terena još popunjavati Arijan Ademi, Nikola Moro, po potrebi Damian Kadzior, a i mladi Marko Đira.