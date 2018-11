Vlašić: Dobrim igrama u CSKA sam zaslužio izbornikov poziv

Iako su mnogi smatrali kako je upravo Nikola Vlašić poziv zaslužio i ranije, on sam se nikad nije gurao u reprezentaciju i razmetao velikim izjavama. No nakon sjajnog početka sezone u dresu moskovskog CSKA, koji je obilježio s pet golova i dvije asistencije, i sam je svjestan koliko vrijedi.

- Dosta se pričalo i pisalo o mom pozivu u A reprezentaciju, vjerojatno bih ga već i dobio da nam nisu bile tako važne europske kvalifikacije U-21 reprezentacije, a i izbornik mi je dao do znanja da će me pozvati, tako da sam se nadao i očekivao poziv, i nije me iznenadio – kazao nam je Nikola, koji će konkurirati za naredne dvije kvalifikacijske utakmice reprezentacije protiv Španjolske i Engleske u sklopu Lige nacija.

- Već sam bio dio reprezentacije, no sada ipak dolazim s malo boljom podlogom iz kluba, i mogu se nadati i određenoj minutaži. Znao sam i ranije što mogu, bilo je samo pitanje hoću li dobiti priliku, samo sam tražio minutažu da pokažem koliko vrijedim. Zbog toga ove igre u CSKA za mene uopće nisu iznenađenje, samo sam čekao klub koji će mi dati priliku da pokažem što znam.

Zlatko Dalić vjeruje u mlade snage, svjestan je kako reprezentaciji treba svježa krv.

- Brekalo, Vlašić i Ćaleta-Car dali su značajan doprinos mladoj reprezentaciji, sada je pravo vrijeme da budu s nama te svojom energijom i talentom daju dodatni poticaj A reprezentaciji - rekao je Dalić.

Nikola je svjestan da ulazi u reprezentaciju u čijem veznom redu igraju igrači Reala, Barcelone, Chelsea, Intera...

- Znam u kakvu momčad ulazim, znam i da neću odmah dobiti priliku na mojoj idealnoj poziciji na kojoj mogu dati najviše, ali pokušat ću dati sve od sebe u bilo kojoj ulozi, pokušat ću pomoći reprezentaciji koliko mogu – kaže Vlašić.

Jasno je Vlašić pokazao od početka sezone da je njegova idealna pozicija u sredini terena, odmah iza napadača, no Dalić će mu za početak vjerojatno namijeniti ulogu desnoga krila, na kome Dalić u ovom trenutku nema pravo rješenje.