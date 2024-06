Vlašić ide s 'vatrenima' na Euro! Dalić objavio konačan popis...

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u subotu očekuje posljednja provjera uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj, na kojem "vatreni" prvu utakmicu igraju u subotu, 15. lipnja protiv Španjolske. Izbornik Zlatko Dalić objavio je konačan popis reprezentativaca koji se sastoji od 26 igrača.

Na popisu se ipak nalazi Nikola Vlašić, koji je tjednima ozlijeđen i u utrci s vremenom kako bi bio spreman za Euro u Njemačkoj. Čini se kako bi 'Niksi' ipak trebao biti spreman za Euro.

Golmani: Dominik Livaković (Fenerbahče), Ivica Ivušić (Pafos), Nediljko Labrović (Rijeka)

Dominik Livaković (Fenerbahče), Ivica Ivušić (Pafos), Nediljko Labrović (Rijeka) Obrana: Joško Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Juranović (Union Berlin), Josip Stanišić (Bayer Leverkusen), Martin Erlić (Sassuolo), Josip Šutalo (Ajax), Domagoj Vida (AEK), Marin Pongračić (Lecce)

Joško Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Juranović (Union Berlin), Josip Stanišić (Bayer Leverkusen), Martin Erlić (Sassuolo), Josip Šutalo (Ajax), Domagoj Vida (AEK), Marin Pongračić (Lecce) Vezni red: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Manchester City), Marcelo Brozović (Al Nassr), Luka Ivanušec (Feyenoord), Lovro Majer (Wolfsburg), Mario Pašalić (Atalanta), Martin Baturina (Dinamo), Luka Sučić (Salzburg), Nikola Vlašić (Torino)

Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Manchester City), Marcelo Brozović (Al Nassr), Luka Ivanušec (Feyenoord), Lovro Majer (Wolfsburg), Mario Pašalić (Atalanta), Martin Baturina (Dinamo), Luka Sučić (Salzburg), Nikola Vlašić (Torino) Napad: Ante Budimir (Osasuna), Bruno Petković (Dinamo), Ivan Perišić (Hajduk), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Marko Pjaca (Rijeka), Marco Pašalić (Rijeka).

Dalić produžio rok Vlašiću

Dogovor je da do 1. lipnja bude spreman maksimalno. Ako ne bude spreman do tad, on će reći iskreno što osjeća, mi ćemo ga vratiti kući. Takav je dogovor. Pa bismo pozvali nekog s pretpoziva ako neće moći.

Pričao je to izbornik Dalić kada je objavio prvi popis reprezentativaca za pripreme. Nikola je do 4. lipnja odradio tek dva treninga s 'vatrenima', a Dalić mu je produljio rok do kraja radnog tjedna. Trener hrvatske reprezentacije priznao je kako gleda zasluge i zajedništvo i da se nitko od nogometaša s pretpoziva nije nametnuo dovoljno kako bi Vlašića izostavio s popisa.

Podsjetimo, Vlašić je imao ozljedu lijevog aduktora i prvotne prognoze bile su da neće biti spreman za Euro. Međutim, njegov oporavak je napredovao brže nego što se očekivalo, a Dalić i stožer smatraju kako je spreman. U anketi 24sata 41 posto čitatelja glasalo da je Vlašić nije trebao biti na popisu.