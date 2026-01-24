Vlašić nakon bolnog poraza: Utakmica je bila prava sramota, najgori dan dosad u karijeri

U 22. kolu talijanske Serie A susreli su se Como i Torino, a bio je to svojevrsni 'hrvatski derbi' dvojice reprezentativaca. U dresu Coma fantastičnu predstavu imao je Martin Baturina koji je zabio gol u 16. minuti i upisao asistenciju, a za Torino je nastupao Nikola Vlašić. Como je slavio s visokih 6-0 pa je tako Vlašić pretrpio težak poraz, a snosio je još veću odgovornost jer je nosio kapetansku traku.

Vlašić je kao pravi kapetan nakon utakmice stao pred medije te se ispričao navijačima za lošu igru njegove momčadi te naglasio kako igrači 'čuvaju leđa' treneru Marcu Baroniju koji je klupu Torina preuzeo u lipnju prošle godine.

- Dobio sam puno uvreda i sličnih stvari. Obično, kad izgubiš utakmicu na takav način, to je pošteno. Oni putuju u Italiju zbog nas, prate nas, troše svoj novac - rekao je Vlašić i nastavio:

- Imamo puno povjerenje u trenera. Svi smo u ovome zajedno i ovo je teško razdoblje za nas. Moramo gledati naprijed. Klub je donio odluku i u ponedjeljak idemo u karantenu. Na taj ćemo način svi biti zajedno, vidjeti što smo radili pogrešno i pokušati preokrenuti naše igre.

Za kamere DAZN-a naglasio je kako mu je ovo bila jedna od najgorih utakmica u karijeri.

- Mogu reći da je današnja utakmica za mene bila prava sramota jer je to možda najgori dan u mojoj nogometnoj karijeri. Jako mi je žao zbog svih nas, uključujući i navijače. Ispričavam se, nakon prvog poluvremena i rezultata 2:0 imao sam osjećaj da možemo zaprijetiti Comu, budući da smo imali nekoliko prilika. No nakon jedanaesterca smo se raspali i oni su zabili gotovo svaki udarac koji su uputili. To je to. Jako loše, 6:0, negledljivo.

Torino se nakon bolnog poraza nalazi na 15.mjestu na tablici dok je Como na petom mjestu s 40 bodova, imaju bod više od Juventusa.