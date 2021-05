Nogometaši hrvatske nogometne reprezentacije vrijedno odrađuju pripreme za Europsko prvenstvo 2021. Još se ekipiraju, neki su na odmoru, nekima, poput Chelseajeva Matea Kovačića, još traje sezona.

Dominik Livaković bio je jedini hrvatski nogometaš koji nije dobio ni minutu na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Tad je bio u ulozi trećeg golmana, a danas je prvih 11 "vatrenih" bez njega nezamislivo. U ulozi golmanske pričuve sad je Simon Sluga (28).

- Ako sam drugi ili treći golman, mogu biti podrška drugima. Ako dođe do situacije da moram uskočiti, moje je da budem spreman, da dam pozitivnou energiju momčadi. Livaković mi, što se tiče te uloge može dati puno savjeta, ali i općenito. Prijatelji smo, tu je i Lovre Kalinić te trener golmana Marijan Mrmić. Uživamo na treninzima - rekao je Sluga.

Sluga je za reprezentaciju skupio tri nastupa. Zadnji u studenom prošle godine u prijateljskoj utakmici protiv Turske (3-3). Trebao je braniti i tri dana kasnije, protiv Švedske u Ligi nacija, ali Livaković se oporavio od zdravstvenih tegoba i uskočio, iako je bio nekoliko dana bez treninga. To Slugu nije previše pogodilo, nije osjetio nepovjerenje izbornika Zlatka Dalića.

- Nema to mene što pogoditi, na izborniku je da bira igrače. Svi znamo što Livaković znači za ovu reprezentaciju i kakav je kalibar. Ponavljam, moje je da budem spreman i da mogu odgovoriti zahtjevima u datom trenutku. Što se mojih dosadašnjih nastupa za reprezentaciju tiče, smatram da uvijek može bolje, ali ocjenu sam sebi ne bih mogao dati, nezahvalno je o tome pričati na taj način.

'Mogli smo proći skupinu'

Hrvatska otvara natjecanje u grupi D na kultnom Wembleyju protiv jednog od domaćina. Utakmica Engleska - Hrvatska na rasporedu je u nedjelju, 13. lipnja, u 15 sati. Potom slijede utakmice protiv Češke i Škotske u Glasgowu. Očekivanja su, kao i uvijek, velika.

- Najvažnije je da svi budemo zdravi, da nitko ne otpadne zbog ozljeda i da, ne daj Bože, bude korone. Na treninzima još ne pričamo o tim očekivanjima. Ni sam ne volim davati neke prognoze, ali, ako budemo pravi i kompletni, vjerujem da možemo proći skupinu, a za dalje ćemo vidjeti, svi smo čvrsto na zemlji - kazao je Sluga.

Golman iz Poreča odradio je već drugu sezonu u engleskom drugoligašu Lutonu. Ove sezone branio je u 41 utakmici u svim natjecanjima uz 49 primljenih golova, ali i 13 "čistih mreža".

- Bili smo dobri. Na početku se čak "tukli" i za vrh, a na kraju završili na nekoj realnoj poziciji (bili su 12. od 24 kluba, op. a.). Branio sam u većini utakmica, osim kad sam imao neke ozljedice. Engleska je posebna stanica u karijeri. Ne moram ljudima koji prate nogomet puno objašnjavati što su Nottingham Forest, Blackburn, pa i Sunderland, koji je u trećoj ligi - rekao je Sluga pa dodao:

- Težim li boljem klubu? I dalje tamo imam valjan ugovor i zadovoljan sam, vidjet ćemo u budućnosti.

'Šunjić i Halilović su igrali zapaženo'

U Birminghamu igraju Ivan Šunjić i Alen Halilović, ali odlaskom u drugu englesku ligu malo su izvan radara.

- Birmingham je imao dosta turbulentnu sezonu, borili su se za ostanak, ali naši dečki su dobro igrali, zapaženo. Šunjić je tamo već duže, prometnuo se u jednog od boljih igrača. On je lider te svlačionice, takvog su ga tamo prihvatili.

Filip Krovinović jednom je rekao da je Championship kao NBA, što se ritma tiče. Treninga je malo, smeta li to igračima?

- Razgovarao sam s puno igrača o tome. Ako si u prvih 11, to ti odgovara. Igraš, pa dobiješ dan slobodno, pa lakši trening, pa utakmica... Igra se svaka tri dana. Meni to odgovara, uđeš u ritam i melješ. Ako nisi u udarnoj postavi, teško je, nemaš treninga, ne možeš ući u formu.

Sluga je u Luton došao iz Rijeke. Klub s Kvarnera prati i dalje.

- Pratim Rijeku svakodnevno, gledam sve utakmice, kad se ne preklapaju s onima u Lutonu. Čestitao sam ljudima iz kluba na trećem mjestu, imali su uspješnu sezonu.

Zašto u reprezentaciji nema više igrača iz Istre?

- Istrijan sam, ali i meni, kao i bilo kom iz Hrvatske, mora biti čast igrati za reprezentaciju. A to zašto nema igrača iz Istre u reprezentacije je zaista preopširno pitanje. Nadam se samo da će ih u budućnosti biti više - rekao je za kraj Sluga.

'Ne znam o kakvom nepoštivanju starijih se radi'

Riječ je potom dobio ofenzivac CSKA Nikola Vlašić (23). U jednom trenutku postajala je bojazan da neće biti spreman za Euro, bilo je problema s koljenom.

- Zadnjih osam dana sam u punom pogonu i sve je OK. Lijepo je u Rovinju, jedino je čudan osjećaj jer nas je na treninzima samo deset. Osjećam se kao da sam dio one ekipe koja ne igra pa nakon utakmice mora odraditi trening, ha-ha. Što radimo na treninzima? Taktiku još ne, dok se ne ekipiramo. Podijeljeni smo po pozicijama, golmani rade jedno, stoperi drugo, vezni nešto treće... Svatko ima svoj zadatak.

Izbornik Dalić već neko vrijeme ponavlja da ova skupina igrača nije momčad. Da bi mlađi trebali imati više poštovanja prema starijima...

- Ja mislim da smo momčad. Što se priče o nepoštivanju tiče, ja to zaista nisam doživio, ne znam o čemu je riječ. Atmosfera je, po meni, na zavidnoj razini. Možda je u Rusiji bila još bolja pa sad ništa što je slabije od tog nije dovoljno dobro. Idemo često u šetnje, družimo se, nema nikakvih grupica, uvijek smo zajedno - kazao je Vlašić.

Možda je problem u generacijskom jazu. Primjerice, kapetan Luka Modrić (35) stariji je od nekih u reprezentaciji i po 15 godina.

- To stoji. Neću ja sad sjesti s Modrićem jedan na jedan i pričati o danima u karijeri. S njim pričam o životnim, ozbiljnijim stvarima. Iako, bez problema se i s kapetanom i ostalim starijim igračima može popričati o svemu. Uvijek su spremni dati savjet, kolegijalni su.

Očekivanja od Eura?

- Treba ići postepeno, moramo biti ponizni. Nezahvalno je najavljivati unaprijed, ali nitko ni u Rusiji nije očekivao da ćemo biti drugi...

Euro bi mogao Vlašiću donijeti konačnu afirmaciju i transfer u jači klub.

- Mislim da Euro neće biti krucijalan. I ako loše odigram, nije smak svijeta. Teško je govoriti jesam li prerastao CSKA. Imam još dvije godine ugovora i bilo bi to nepoštivanje istog. Pružili su mi ruku spasa nakon Evertona, počeo sam igrati za reprezentaciju, postigao najveću vrijednost na Transfermarktu (30 milijuna eura, op. a.). Sve su to zasluge kluba - spušta loptu na zemlju Vlašić.

Prije nekoliko mjeseci u CSKA je za trenera došao Ivica Olić. Pokušao je spasiti što se spasiti da, ali na kraju je CSKA završio šesti u prvenstvu.

- Ivicu je momčad prihvatila odlično, kao igrač je osvojio puno titula sa CSKA, čak i Europsku ligu. Njima je bitno da znaš ruski, a on zna ruski. Ima odličan odnos s igračima, svi ga vole. Što se rezultata tiče, mi smo bili u padu, imali smo smjenu generacija. Treba Oliću dati vremena, da prođe s momčadi jedne pripreme, da dovede pojačanja po svom guštu i da će klub onda biti konkurentan za vrh - rekao je Vlašić pa dodao:

- Prije svake utakmice igračima govori da se lopta ne smije nabijati, da se vraća i golmanu ako treba. Nekad ga igrači i ne slušaju, budu u panici pa rade ono što on ne želi, ha-ha. Ma, odličan je trener, razumije sve što igrači treba, kojeg treba pohvaliti, kojeg pokuditi. Obožava jake treninge. Ruska škola? Ne znam je li ruska ili njemačka.

Vedran Ćorluka, dojučerašnji nogometaš moskovskog Lokomotiva, a danas Dalićev pomoćnik, rekao je da CSKA ni ne vrijedi više od šestog mjesta.

- Tako je to kad ste zadnjih 20 godina najuspješniji ruski klub. Imate visoka očekivanja, a nekad to kadar ne može popratiti. Dovedeno je puno mladih igrača, trebat će barem dvije godine da se to sve uklopi. Žao mi je, od kad sam došao, uvijek smo bili u vrhu i onda bi pali u jednom dijelu sezone. Što se Ćorluke tiče, odlična osoba, kao pomoćnik posao odrađuje odlično, kao da je u toj ulozi već godinama.

'Nije smak svijeta ako ne budem u prvih 11'

Jesi li se zasitio individualnih nagrada u Rusiji?

- Na početku mi je bilo kul dobivati nagrade za igrača mjeseca, ali dao bih sve to da smo osvojili Kup. Nitko te ne pita koliko nagrada za igrača mjeseca imaš, nego koliko si trofeja osvojio. Jako mi je žao što sam se ozlijedio zadnje dvije utakmice i što nismo izborili Europu. Da smo tu zadnju utakmicu pobijedili, išli bi u u Europu - govorio je Vlašić u dahu pa nastavio:

- Gledaš utakmicu, znaš koliko je bitna, a možeš se samo znojiti na tribini i razmišljati jesi li mogao nešto napraviti. Zapitao sam se u jednom trenutku jesam li se mogao brže oporaviti, ali znam da sam učinio sve da se vratim.

Vratili smo se još malo na reprezentaciju. Za poziciju polušpice borit će se Vlašić i Hoffenheimov Andrej Kramarić, koji je u Bundesligi imao sjajnu sezonu s 20 golova i šest asistencija.

- Dat ću sve od sebe da izborniku dokažem da mi je mjesto u prvih 11, ali nije smak svijeta i da ne budem. Ovo je turnir, bitno je da u datom trenutku budem pravi. Ima više utakmica, ima više vremena za dokazati se.

Dotaknuli smo se i Hajduka.

- Naravno da pratim Hajduk, gledao sam dosta ovih zadnjih utakmica u kojima su se borili za Europu. Stipe Biuk (18) je baš pravi igrač, to se vidi odmah, ima sve atribute da uspije u Hajduku. I Marko Livaja (27) je dolaskom jako podigao momčad - rekao je Vlašić za kraj.